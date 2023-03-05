عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزاء شريفة فاضل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد الثلاثاء

شريفة فاضل
شريفة فاضل

أعلنت داليا بهجت ابنة شقيقة الفنانة الراحلة شريفة فاضل، عن موعد ومكان عزاء خالتها الراحلة، خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

عزاء شريفة فاضل

وقالت داليا بهجت: «بإذن الله عزاء خالتى شريفة فاضل يوم الثلاثاء 7 مارس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد».

 

غياب تام لنجوم الفن في جنازة شريفة فاضل

غاب نجوم الفن عن جنازة الفنانة شريفة فاضل والتي شيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة منذ قليل.

لطيفة تنعي شريفة فاضل

نعت  الفنانة لطيفة ؛ صديقتها الفنانة شريفة فاضل والتي وافتها المنية فجر اليوم .


وكتبت لطيفة عبر صفحتها على فيس بوك :" الله يرحمك يا ام البطل يا فنانة يا محترمة كنت بحبك قوي وهفضل احبك انا وملايين من عشاق فنك .. انا لله وانا اليه راجعون ⁧‫#شريفة_فاضل".

وفاة شريفة فاضل:

وتوفت اليوم  الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز ال٨٥ عاما .

وأعلنت ابنه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي خبر رحيل الفنانة شريفة فاضل حيث كتبت على صفحتها على انستجرام:"


تعد أغنية “تم البدري بدري” للفنانة شريفة فاضل، إحدى أبرز أغاني وداع رمضان، حيث أبدع الشاعر عبد الفتاح مصطفى في وصف حالة الوداع الحزين التي تتملك المصريين والعرب برحيل شهر رمضان، وخرجت من بين يديه كلمات الأغنية التي قدمها إلى وجدى الحكيم الذي كان يعمل مراقبا للموسيقى والغناء بالإذاعة.

واتفق وجدي الحكيم معه على أن يلحنها الموسيقار عبد العظيم محمد الذي أبدع في اللحن خلال يومين فقط، حتى أنه جعل من الوداع بهجة وفرحة، كما اتفقا على أن تغنيها المطربة شريفة فاضل التي كانت في بداية مشوارها الفني، وقد حفظتها في ثلاثة أيام.

وتنازل  كل من عبد الفتاح مصطفي وشريفة فاضل عن أجرهما عن الأغنية، وكان 15 جنيها لكل منهما إكراما لشهر رمضان.

ومن يوم إذاعتها في الستينيات، أصبحت أغنية “والله لسه بدرى يا شهر الصيام”أغنية الأيام الأخيرة من رمضان وتغنى في وداعه.

وستظل هذه الأغنية هي الأشهر والأقرب إلى المزاج المصري الذي اعتبرها إعلان ختام الشهر الفضيل.

ومن شدة حب الشعب المصرى لهذه الأغنية، يبدأ فى سماعها مع قدوم منتصف شهر رمضان، إن لم يكن مع نهاية الأسبوع الأول، ولا تتوقف قيمة هذه الأغنية على ما تحمل من معانٍ فقط بل فرضت نفسها من أول لحظة قدمتها فيها شريفة فاضل.  

"تم البدر بدرى"تلك الأغنية التى تتردد دائمًا فى نهاية الشهر الكريم وكأننا نودع ضيفًا عزيزًا هل علينا بالفرح والسعادة وترك لنا عيدًا وبهجة.

شريفة فاضل عزاء شريفة فاضل جنازة شريفة فاضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

تركيا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بحدوث عواصف قوية في منطقة الزلازل

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

السلعة الوحيدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023

موضوعات متعلقة

بعد 7 سنوات.. محمد عدوية يطرح أغنية "سامحنى يابا" بتوزيع جديد

غياب تام لنجوم الفن عن جنازة شريفة فاضل بالسيدة نفيسة

بحبك قوي.. لطيفة تنعى شريفة فاضل بعد وفاتها

تعرف على إيرادات أخي فوق الشجرة في السينمات خلال 24 ساعة

أخبار الفن.. وفاة شريفة فاضل وموعد جنازتها وآخر صورة لها مع ابنها الشهيد

نيللي كريم تعود للقاهرة بعد تصوير مشاهدها في عملة نادرة

بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد

وفاة شريفة فاضل.. زوجها فنان شهير وهذا آخر أفلامها في السينما

ترشيحاتنا

الرفق بالحيوان: كلب الـ "بيتبول" يستطيع قتل الإنسان وضوابط لخروج في الشارع

شرس..تفاصيل مروعة في تمزيق كلب مذيعة شهيرة لجسد مدير بنك بالشيخ زايد..صور

انتهز الفرصة .. هونر تخفض سعر هاتفها الأسطوري Honor 70 بمقدار 3700 جنيه

رجعوا البطاطين بسرعة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 10 درجات غدا

فيريرا يعلن عن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

شاهد.. الجيش الروسي ينشر فيديو لتدمير مركز قيادة القوات الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سببها مجهول .. كل ما تريد معرفته حول متلازمة تململ الساقين

محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

لا لمستشفي المجانين..مفأجاة بعد هروب عجوز لمدة 30 عاما بأمريكا

لن تتوقع.. تناول القهوة يوميا يؤثر على الكلى بهذه الطريقة

فيديو

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ