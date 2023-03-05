محلية النواب تفتح ملف إهدار المال العام في مشروع إنشاء طريق بسوهاج

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني مناقشة طلبات إحاطة مرتبطة بالطرق بمحافظات وجه قبلي "الصعيد" وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان بشأن إهدار المال العام في مشروع إنشاء طريق موازي للطريق الزراعي الشرقي بداية من قرية القوصة إلى أولاد الشيخ بمحافظة سوهاج.

وناقشت طلب إحاطة للنائب أحمد عبد السلام قوره بشأن تراخي الأجهزة المختصة بمحافظة سوهاج في اتخاذ اللازم لإزالة العقبات أمام رصف طريق شرق ترعة نجع حمادي الشرقية من الخزان جنوباً حتى محور حرجا بطول 45 كم.

و اكد النائب طارق رضوان أن محافظة سوهاج شكلت لجنة مكونة من السكرتير العام ورئيس مجلس المدينة والإدارة الهندسية والطرق والكباري والري وشركة الكهرباء وشركة المياه لمتابعة البدء في الأعمال التمهيدية وتسوية الطريق الشرقي الموازي للطريق السريع ورفع المعوقات والعمل على تلافيها استعدادا لرصف الطريق وعمله كطريق موازي للخط السريع.

و اضاف أن جميع الجهات المعنية التي سبق ذكرها أفادت بعدم جدوى المشروع نظرا لوجود قرى وجوامع ومحطات مياه ومصارف ري تعوق إنشاء مثل هذا المشروع ومع ذلك بدأت أعمال الردم وتجهيز التربة الزلطية مما يعد إهدار للمال العام، مضيفا :" ان السكرتير العام للمحافظة وجه النفقات المخصصة للمجالس القروية ضمن برنامج حياة كريمة ودون حق لردم الطريق المذكور وهو ما سبب استياء شديدا بين الأهالي.

وقال أحمد عبد السلام قورة: إن تراخى الأجهزة المختصة بمحافظة سوهاج في اتخاذ اللازم لإزالة العقبات أمام رصف طرق شرق ترعة نجع حمادى الشرقية من الخزان جنوبا حتى محور جرجا بطول 45 كم، وتصدير ردود غير دقيقة عن الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب تسبب فى كثير من الحوادث .

وأكد أنه منذ 2009 وهذه المشكلة موجودة، ولابد من تطوير هذه المنطقة حفاظا على الأرواح، حيث أدرجت القيادة السياسة هذا الطريق ضمن حياة كريمة، وتقدمت بالطلب نظرا لتأخر الجهات المعنية في إنهاء الأعمال، خاصة وزارة الرى، ويوجد كتاب صادر من المحافظ إلى رئيس الوزراء لإنهاء الخدمات، بعد تقديم كافة التقارير من الجهات المعنية .

وطالب بضرورة ازدواج الطريق الشرقى من نجح حمادى بداية من الخزان حتى محور جرجا .

من جانبه قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية إن “مجلس الوزراء وجه أكثر من مرة، بأهمية التواصل بين المحافظين والجهات التنفيذية مع النواب، ولدينا شكاوى من سوء التواصل، وهذه أحد معايير تقييم الجهات التنفيذية، وإذا جاءت معلومة وشكوى متكررة من سوء التواصل سوف أحمل وزير التنمية المحلية وقيادات الوزارة، هذه المسؤولية، وعليهم افادة اللجنة بمذكرة رسمية”.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه تقدم بهذا الطلب لما لمسه من محاولة لتغيير الأوضاع والمسميات للخريطة الجغرافية، مؤكدا أن المجتمعات لا تبنى بحسن النوايا.

وأضاف أن هذا الطريق هو طريق يبدأ من الجيزة حتى محافظة اسوان، واتفق على أن هناك حالة تردى فى الطريق الشرقى والغربى، ولكن الخطة الموضوعة لن تحل المشكلة، مضيفا أن الطريق يمتد من مركز دار السلام لمسافة 70 كيلو متر، وتفاجئنا بتشكيل عدة لجان لعمل طريق موازي داخلى شرق، وتكون ولايته للإدارة المحلية ورئيس هيئة الطرق والكبارى، وهو طريق داخلى، موضحا أن الطريق المزمع اقامته، يمتد بطول 45 كيلو متر، وهناك موانع طبيعية تعيق امتداد هذا الطريق.

وأوضح النائب طارق رضوان أن العوائق التى تحول إنشاء هذا الطريق، منها إزالة عدد 8 مساجد، وترحيل عملية مياه المدينة، وإزالة ٣ محطات تحلية مياه، ترحيل أعمدة كهرباء، ورفع غرف الاتصالات، وإزالة مبنى المطافى، وإزالة مبنى للمناسبات، مما يزيد العبء على ميزانية الدولة بمليار جنيه.

وطالب النائب طارق رضوان، تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة مدى الحاجة لهذا المشروع ومدى الجدوى الفنية والاقتصادية وهل يتناسب المردود منه ام لا .

و لفت النائب طارق رضوان إلي أنه تقدم بطلبات سابقة وحصلنا على موافقات، من وزير النقل السابق، برفع كفاءة الطريق التابعة لهيئة الطرق والكبارى، وحصلنا على موافقة خلال توافر السيولة المالية، متسائلا عن الهدف من وضع مخصصات مالية فى طريق مثل هذا وترك مناطق أخرى محتاجه لرصف طرق واصفا ما حدث بأنه إهدار مال عام .

و اوضح محمد السيد عوض رئيس مجلس مركز دار السلام، أن رفع كفاءة الطريق الشرقى، وإعادة رصفه على عرضه الحالى ضمن مبادرة حياة كريمة، يتطلب بعض الازالات، بتعويضات 143 مليون جني، خلافا لرصف الطرق.

من جهته لفت سكرتير عام محافظة سوهاج، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكبارى، هي من استلمت الطريق الجديد، الفرعي والمحافظة ليس لها دور فى هذا الامر، وتم تنفيذ 8 كيلو حتى الآن، و تكلفة الإزالات تم إرسالها لمجلس الوزراء.

وقال "السجيني": "هذا الأمر يعتبر إهدار مال عام اذا لم يتم استكمال المشروع، وأن المحافظة هى المسؤولة.

و لفت إيهاب إسماعيل مسؤول بهيئة الطرق والكبارى، إلى أنه فى 9 نوفمبر 2021 ، صدر خطاب من محافظة سوهاج لوزير التنمية المحلية لرصف 45 كيلو بالطريق الجانبي، وفى أغسطس 2022 بحضور جميع الجهات، تم الاتفاق على أنه إذ تم البدء فى الطريق يجب أن ينتهي بشكل كامل، وتم مخاطبة المحافظة لإزالة المعوقات، وخاطبت المحافظة مجلس الوزراء بتكلفة إزالة المعوقات.

و اكد مسؤول حياة كريمة أن الهيئة العامة للطرق والكبارى هى الهيئة التى تقرر كيفية معالجة مشكلة الطريق، وأن الأمر تقوم بدراسته" دار الهندسة" الجهة الاستشارية لمشروع حياة كريمة.

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في نهاية المناقشات بتكليف وزارة التقل، ووزارة التنمية المحلية بإفادة اللجنة بكافة تفاصيل المشروع والذى بدا بتنفيذ 8 كليو منه ودراسته الاقتصادية وجدوى المشروع المالية والفنية ومقارنته بمقترح النائب طارق رضوان خلال 15 يوما.