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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أهم عمل فى ليلة النصف من شعبان.. يغفر الله للكثير انتهز الفرصة

صدى البلد

ساعات وتهل علينا ليلة النصف من شعبان التى ينتظرها الكثيرون لينالوا ثوابها وفضلها ونفحاتها، و ليلة النصف من شعبان ليلة جبر الله بخاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نكثر فيها من الدعاء والصلاة على سيدنا النبي والقيام والاستغفار وصيام النهار والصدقة لمن فى استطاعته وكل عمل صالح حتى يجبر الله بخاطرنا. 

أهم عمل فى ليلة النصف من شعبان 

وكشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عن أهم عمل فى ليلة النصف من شعبان علينا أن نتحلى به حتى يغفر الله لنا وهو “ سلامة الصدر”، من الشحناء والبغضاء. 

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ليلة النصف من شعبان 

وأضاف “أبو عمر"، في فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن ليلة النصف من شعبان من أهم واعظم الليالي حتى ان التابعي عطاء بن يسار يقول (ما من ليلة أفضل بعد ليلة القدر ليلة النصف من شعبان).

وأشار الى أن ليلة النصف من شعبان ورد فيها احاديث كثيرة منها ما هو صحيح وما هو ضعيف، وما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن)) وفى رواية أخرى ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَخَرَجْتُ ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ لِي : ( أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟ ) ، قَالَتْ : قُلْتُ : ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ ، فَقَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ).

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أهم عمل فى ليلة النصف من شعبان 

وتابع : نفهم من هذا الحديث ان اعظم الاعمال فى هذه الليلة هى “سلامة الصدر” اى لا يكون فى قلبك لا حقد ولا حسد ولا خلاف مع أحد، حاول فى هذه الليلة ان تصفي قلبك وتسامح قدر المستطاع، تجاوز عن الناس حتى إذا ما أطلع الله على قلبك لم يرى فيه غلا ولا حقدا ولا شحناء لأحد فتكون من المغفور لهم فى هذه الليلة بإذن الله. 

وأشار الى أن هناك من يحبون ان يتقربوا الى الله بالصلاة او بالصيام، لكن لم يوجد حديث بصوم النصف من شعبان، ولكن نصوم الايام البيض من شعبان وفى الليل تستطيع ان تصلي وتتقرب الى الله بالطاعات لأنها ليلة مباركة. 

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