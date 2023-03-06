فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل هاتف شبابي من أوبو في السوق المصري

يعد هاتف أوبو Oppo A57 4G واحدا من أفضل الهواتف المخصصة للشباب ، التي أطلقتها شركة أوبو الصينية العام الماضي مع عدد من المواصفات المتميزة في الشاشة و الكاميرا وبطارية بسعة كبيرة مع معالج يقدم أداء ذو كفاءة عالية.

وفي ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية يعد من الصعب على الكثير من راغبي الشراء القيام بشراء هاتف ذكي يوفر إمكانات جيدة، إلا أن هاتف Oppo A57 4G يمكنه تقديم هذه الاحتياجات مع سعر مناسب في حدود 5 آلاف جنيه مصري.

وجاء هاتف أوبو Oppo A57 4G بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، ونوتش على شكل قطرة ماء في منتصف الشاشة، مع مستشعر للبصمة.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A57 4G كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي وإجراء مكالمة الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A57 4G بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميديا تيك بذاكرة يدعم تقنية 4G ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وسعة تبدأ من 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSD.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A57 4G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ شحن من نوع USB -C من 0 حتي 50% في حوالي غصون 30 دقيقة، وبلوتوث Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، و مع دعم بطاقة SIM المزدوجة، و شبكة واى فاى Wi-Fi 802.11ac.

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A57 4G في السوق المصري بدءا من حوالي 5 آلاف و 200 جنيه، علما بأن سعر الهاتف يختلف حسب المتجر والنسخة.

سعر هاتف أوبو Oppo A57 4G في السوق المصري



