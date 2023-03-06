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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين

زلزال
زلزال

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجة في جزيرة مينداناو في الفلبين، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 

‏وأضاف المركزي الأوروبي للزلازل، أن مركز الزلزال يقع على بعد 23 كم من مدينة كومبوستيلا التي يبلغ عدد سكانها 42 ألف نسمة، حيث كان عمق الهيبوسنتر 10 كم.‏

‏ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.‏

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وعلى جانب آخر، أفادت مصادر صحفية، أن هناك زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يضرب الحدود التركية السورية، وذلك بعد موجة من الزلازل ضربت البلدين وهزات أرضية ارتدادية يأتي بعدها.

 

وفي وقت سابق، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الأحد، عن وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في محافظة هطاي بجنوب تركيا.

 

وذكر أن مركز الزلزال يقع على بعد 19 كيلومترا شمال مدينة الإسكندرون التي يبلغ عدد سكانها نحو 159 ألف نسمة.

وأشار المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كم.

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