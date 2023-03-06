زلزال جديد يضرب سوريا وتركيا

أفادت مصادر صحفية، أن هناك زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يضرب الحدود التركية السورية، وذلك بعد موجة من الزلازل ضربت البلدين وهزات أرضية ارتدادية يأتي بعدها.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الأحد، عن وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في محافظة هطاي بجنوب تركيا.

وذكر أن مركز الزلزال يقع على بعد 19 كيلومترا شمال مدينة الإسكندرون التي يبلغ عدد سكانها نحو 159 ألف نسمة.

واشار المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إلي أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كم.