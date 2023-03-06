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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد يضرب سوريا وتركيا

زلزال
زلزال

أفادت مصادر صحفية، أن هناك زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يضرب الحدود التركية السورية، وذلك بعد موجة من الزلازل ضربت البلدين وهزات أرضية ارتدادية يأتي بعدها.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الأحد، عن وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في محافظة هطاي بجنوب تركيا.

وذكر أن مركز الزلزال يقع على بعد 19 كيلومترا شمال مدينة الإسكندرون التي يبلغ عدد سكانها نحو 159 ألف نسمة.

واشار المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إلي أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كم.

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