غلق 7 مراكز دروس خصوصية بالمنتزه شرقي الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بالمنتزه شرقي الإسكندرية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.



كلف اللواء محمد عبدالله سحلول اللجنة المشكلة برئاسة أمل احمد مدير إدارة الأزمات وعضوية كلا من مندوب من إدارة المتابعة الميدانية ومندوب من إدارة أشغال الطريق ومندوب من إدارة رخص المحلات والاتصال السياسي بالإدارة التعليمية بالمرور وتم غلق وتشميع «6» مراكز دروس خصوصية.

وقادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه حملة لمواجهة السناتر بمشاركة شريف فتحي مدير إدارة ثان المنتزه التعليمية، وبحضور مدير وممثلي إدارة المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق بالحي والاتصال السياسي بإدارة ثان المنتزه التعليمية، وذلك عقب رصد سنتر بمنطقة المعمورة البلد، يتوافد عليه عدد كبير من الطلاب، علي مدار اليوم.

وقامت الحملة بإغلاق و تشميع السنتر، والتحفظ علي ٣ شاشات، و٨ مراوح و٣ سماعات، ومكبرين صوت، وذلك عقب اخلاؤه من الطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفين.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.