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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات عاجلة من الأرصاد السعودية بشأن الطقس

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأثنين، بأنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى اجزاء من الحدود الشمالية رفحاء، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية حفر الباطن والاجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأضاف تقرير الأرصاد السعودية، أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية طريف،الجوف القريات ومنطقه حائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

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كما توقع تقرير الطقس، ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويصل الى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

وتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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