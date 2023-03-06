عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية .. أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-3-2023

أسعار الذهب فى السعودية
أسعار الذهب فى السعودية

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في المملكة  العربية السعودية اليوم،الاثنين 6 مارس 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين:

تتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الريال السعودي وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 24 نحو (224.16 ريال سعودي ) أي ما يعادل (59.75 دولار أمريكي).

سجل أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 22(205.48ريال سعودي ) أي ما يعادل (54.73 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 21 (196.14 ريال سعودي ) أي ما يعادل (52.26 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 18 (168.12ريال سعودي ) أي ما يعادل (44.80دولار أمريكي).

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 14 نحو (130.76ريال سعودي) أي ما يعادل ( 34.84دولار أمريكي).

txt

سعر جرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الأحد

txt

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد بالفترة المسائية

وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (112.08ريال سعودي ) أي ما يعادل (29.86دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6971 ريال سعودي ) أي ما يعادل (1858دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب (1569ريال سعودي) أي ما يعادل (418.10دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (224.1 ريال سعودي) أي ما يعادل 59.72 الف دولار أمريكي).

وتعد أسعار الذهب اليوم فى المملكة العربية السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية ، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء في السعودية.

  واسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى المملكة العربية السعودية أو بباقي الدول العربية.

الذهب أسعار الذهب السعودية الجنيه الذهب ريال سعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال جديد يضرب سوريا وتركيا

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

أسامة نبيه يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

ترشيحاتنا

10 درجات مرة واحدة و3 ظواهر جوية.. الشتاء يعود بقوة والأرصاد تحذر

رغم العداوة.. هل تدعو العائلة المالكة الأمير هاري وميجان في حفل التتويج؟

أوبل تعلن أسعار كروس لاند 2023 فى مصر

بعد مشاركة أنجلينا صورة لسيدة المنوفية.. ناس كويسيين وزي الفل

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختفاء طفل في ظروف غامضة بالغربية.. وأسرته: ذهب لتشجيع كرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفساتين مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

أميرة فتحى تثير ضجة من مهرجان أسوان بعد غياب طويل

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ