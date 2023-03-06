السعودية .. أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-3-2023

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم،الاثنين 6 مارس 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين:

تتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الريال السعودي وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 24 نحو (224.16 ريال سعودي ) أي ما يعادل (59.75 دولار أمريكي).

سجل أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 22(205.48ريال سعودي ) أي ما يعادل (54.73 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 21 (196.14 ريال سعودي ) أي ما يعادل (52.26 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 18 (168.12ريال سعودي ) أي ما يعادل (44.80دولار أمريكي).

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 14 نحو (130.76ريال سعودي) أي ما يعادل ( 34.84دولار أمريكي).

وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (112.08ريال سعودي ) أي ما يعادل (29.86دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6971 ريال سعودي ) أي ما يعادل (1858دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب (1569ريال سعودي) أي ما يعادل (418.10دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (224.1 ريال سعودي) أي ما يعادل 59.72 الف دولار أمريكي).

وتعد أسعار الذهب اليوم فى المملكة العربية السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية ، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء في السعودية.

واسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى المملكة العربية السعودية أو بباقي الدول العربية.