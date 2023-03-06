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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالزي العربي.. خالد الصاوي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

خالد الصاوي
خالد الصاوي

شارك الفنان خالد الصاوي صورة جديدة لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر خالد الصاوي في الصورة بالزي العربي، وعلق:" دي في العيد مع بيومي".

 

 

 

وكشف الفنان خالد الصاوى عن أدواره التى يقدمها فى دراما رمضان المقبل من خلال مشاركته في  أربعة أعمال وهم كتيبة 101 وجت سليمه و مذكرات زوج وسره الباتع. 

وقال الصاوى فى برنامج Insider بالعربى : أنا سالعب دور الجوكر فى رمضان هذا العام حيث أشارك فى اربع أعمال بأدوار مختلفة اولها مشاركتها فى مسلسل كتيبة 101 وهو من الأعمال الوطنية البطولية التى نحتاج لها والعمل يتكلم عن مكان مهم زرته كثيرا وقمت بزرع شجر الزيتون بأسماء الشهداء الذين رحلوا فداء للوطن. 

وأضاف: العمل الثانى مذكرات زوج مع الفنان طارق لطفى الذى تعاونت معه من قبل فى مسلسل القاهرة كابول والعمل الجديد مختلف تمام يقدم فى الأزمات الزوجية وأظهر فى العمل فى شخصية زوج يدخل فى خلافات مع زوجته. 

أوضح أن العمل الثالث مع المخرج خالد يوسف الذى يمتلك قدرات فنية هائلة وأقدم فى هذا العمل شخصية فرنسية مهمة ثقافية تركت لنا إرث ثقافى مهم، أما العمل الرابع فهو مع دنيا سمير غانم من خلال مسلسل جت سليمة، وقال عنه خالد الصاوى : أقدم فه شخصية طمعان وهو ملك فى مكان غريب تجد دنيا نفسها بداخله. 

 

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