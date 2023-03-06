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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات جديدة من MG في مصر.. اعرف أسعارها

5 سيارات جديدة من
5 سيارات جديدة من MG

أعلن وكيل سيارات MG  في مصر عن زيادة جميع طرازات MG  موديل 2022 في السوق المصري، حيث تتراوح الزيادة ما بين 35 إلى 65 ألف جنيه، بالإضافة إلي توافر فئات جديدة لأول مرة في السوق المصري، منها السيدان والكروس أوفر.

أسعار ام جي RX5 الجديدة

سعر إم جي RX5 2023 الشكل الجديد في السعودية .. صور

يعرض موقع صدى البلد أحدث أسعار سيارات ام جي في مصر موديل 2022 في عام 2023 :

1- ام جى 5  موديل 2022

تخرج من سيارة ام جى 5 موديل 2022 قوة قدرها 120 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة.

ام جى 5  موديل 2022

- أسعار ام جى 5  موديل 2022

الفئة الأولى ستاندرد سعرها 534.990 ألف جنيه، بدلاً من 499 ألف جنيه، بزيادة 35.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية كمفورت سعرها  564.990 ألف جنيه، بدلاً من 529.990 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه.

الفئة الثالثة لاكشري سعرها  594.990 ألف جنيه، بدلاً من 559.990 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه.

2- ام جى 6 موديل 2022

تحتوي سيارة ام جى 6 موديل 2022 علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، ومحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة 169 حصان، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 7 ثواني، وتستهلك 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

 ام جى 6 موديل 2022

- أسعار ام جى 6 موديل 2022

الفئة الأولي كمفورت سعرها 709.990 ألف جنيه، بدلاً من 669.990 ألف جنيه، بزيادة 40 ألف جنيه.

الفئة الثانية لاكشري سعرها 749.990 ألف جنيه، بدلاً من 709.990 ألف جنيه، بزيادة 40 ألف جنيه.

الفئة الثالثة لاكشري نسخة بلاك ايديشن سعرها  774.990 ألف جنيه، بدلاً من 719.990 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

3- ام جى ZS موديل 2022

تمتلك سيارة ام جى ZS موديل 2022 محرك سعة 1500 سي سي، يستهلك 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتنتج قوة 119 حصان، وعزم  دوران 150 نيوتن/متر.

ام جى ZS موديل 2022

- أسعار ام جى ZS موديل 2022

الفئة الأولي كلاسيك سعرها 619.990 ألف جنيه، بدلاً من 579.990 ألف جنيه، بزيادة 40 ألف جنيه.

الفئة الثانية كمفورت سعرها 639.990 ألف جنيه، بدلاً من 599.990 ألف جنيه، بزيادة 40 ألف جنيه.

الفئة الثالثة كمفورت بالاكسسوارات فئة جديدة سعرها 654.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة لاكشري سعرها 659.990 ألف جنيه، بدلاً من 619.990 ألف جنيه، بزيادة 40 ألف جنيه.

4- ام جى RX5 موديل 2022

تنتج سيارة ام جى RX5 موديل 2022  قوة 169 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية، وتستهلك 6.8 لتر لقطع 100 كم/ساعة، وبها محرك 1500 سي سي تيربو، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

ام جى RX5 موديل 2022

- أسعار ام جى RX5 موديل 2022

الفئة الأولي كمفورت سعرها 759.990 ألف جنيه، بدلاً من 709.990 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية كمفورت بالاكسسوارات فئة جديدة سعرها 779.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة لاكشري سعرها 799.990 ألف جنيه، بدلاً من 749.990 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

5- ام جى اتش اس موديل 2022

تتسارع سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 من وصع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في 9.6 ثانية، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، متصل به ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 190 كم/ساعة .

ام جى اتش اس موديل 2022

- أسعار ام جى اتش اس موديل 2022

الفئة الأولي لاكشري فرش أسود سعرها  899.990 ألف جنيه، بدلاً من 839.990 ألف جنيه، بزيادة 60 ألف جنيه.

الفئة الثانية لاكشري فرش بني سعرها  909.990 ألف جنيه، بدلاً من 849.990 ألف جنيه، بزيادة 60 ألف جنيه.

نسخة بلاك ايديشن سعرها  939.990 ألف جنيه، بدلاً من 875 ألف جنيه، بزيادة 64.990 ألف جنيه.

 

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