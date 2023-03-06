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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسطول إيركايرو يصل إلى 30 طائرة بنهاية مارس الجاري

أير كايرو
أير كايرو

صرح حسين شريف رئيس شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران أن أسطولها الجوي سيصل إلى 30 طائرة مع نهاية شهر مارس.

يأتي ذلك ضوء توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني باستمرار خطة التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران لدعم مشاركة شركات الطيران المصريةفى حركة السفر و السياحة الى مصر. 

ومن المقرر أن تتسلم طائرة أخرى من نفس الطراز قبل نهاية مارس الحالي بالاضافة الى طائراتها من طراز E190 و طراز ATR72-600 .

وأضاف شريف أن الشركة تنتهج خطة طموحة لدعم أسطولها الجوي والتوسع فى شبكة خطوطها لربط مناطق الجذب السياحى المصرية بدول العالم وذلك بالتنسيق مع شركة مصر للطيران لتكوين شبكة متكاملة تغطي معظم المدن العالمية وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى حركة السياحة الى مصر خلال الفترة القادمة. 

ومن المخطط أن يصل أسطول الشركة بحلول عام 2027 إلى 60 طائرة حيث كان يبلغ أسطول الشركة 7  طائرات في عام  2020 .

 

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