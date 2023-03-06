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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«كتف فى كتف».. الحدث الخيري الأكبر للتحالف الوطني في ستاد القاهرة الدولي

صدى البلد

يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، من خلال مبادرة "كتف فى كتف" لدعم المواطنين في المحافظات، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وشارك التحالف الوطني في الزيارتين الأخيرتين لمحافظتي سوهاج والمنيا، وأشاد الرئيس السيسي بجهود متطوعي التحالف الوطني بالعمل الأهلي والمجتمع المدني خلال اصطفاف 1500 متطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تمثل تضافر الجمعيات والمؤسسات بكل طاقتها لدعم المواطنين، من خلال عدة مبادرات في الفترة الماضية، مثل "ستر وعافية" و"قطار الخير"، كما وجه الرئيس السيسي بالعمل على توفير المزيد من الدعم، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والأزمة العالمية الجارية، لتخفيف العبء على كاهل الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا.

وتستهدف مبادرة "كتف في كتف" توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات، حتى الحدودية، قبل شهر رمضان المبارك، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين، ويكفي صندوق "كتف فى كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، كما أكد التحالف الوطني على كشف مزيد من التفاصيل عن الحدث في ستاد القاهرة الدولي قريبًا.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

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