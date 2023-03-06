عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: نفذنا مشروعات باستثمارات 325 مليار جنيه في المحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية بمجلس الشيوخ

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن وزارة التنمية المحلية من الوزارات المسؤلة عن إدارة العمل المحلي بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية بهدف تنمية المجتمعات المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة ، إلى أن الوزارة تعتبر من الوزارات المحورية المهمة في الحكومة والتي تنسق مع جميع الوزارات والجهات والهيئات بالدولة لتسهيل مهامها علي أرض المحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية ، إن الوزارة شهدت خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوليو 2014 حتى فبراير 2023 إنجازات متنوعة فى عدد من المجالات والملفات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تلك الفترة شملت العديد من المشروعات ، و بلغ حجم إستثمارات تنفيذ هذه المشروعات من يوليو 2014 حتى فبراير 2023 حوالى 325 مليار جنيه ، وتستهدف وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها خلال العامين القادمين تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج بتكلفة قدرها 125 مليار جنيه يستفيد منها حوالى  100 مليون مواطن مصري بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات .

وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد - رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ و النائب أكمل فاروق و النائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وقدم وزير التنمية المحلية التحية والتقدير الي المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ علي الدور العظيم والهام الذي يقوم به ، 
مثنياً علي دور لجنة الادارة المحلية والاسكان بمجلس الشيوخ .

وقال آمنة ، إن الوزارة حرصت على أن تكون الحركة السنوية للقيادات بالمحليات بطريقة مختلفة في الحركة الأخيرة والتي تضمنت ١٢٠ قيادة محلية حيث تم اعدادهم وتدريبهم لمدة شهرين والتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ومركز سقارة للتدريب وبعض الجهات الاخري .

وأشار اللواء هشام آمنة الي ان الوزارة تقوم حالياً بمتابعة المشروعات المتعثرة علي أرض المحافظات عبر لجان يتم إيفادها في كل محافظة تحت إشراف رئاسة الجمهورية وبالتعاون مع مجلس الوزراء .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وانشاء كبارى للسيارات والمشاة  ، حيث يهدف هذا البرنامج إلى رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وتنفيذ كباري للسيارات والمشاة خاصة على مزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات لسهولة وصول المواطنين لمقار عملهم وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والسلع والبضائع .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تنفيذ  10 آلاف مشروع رصف طرق بأطوال (35 ألف كم ) كما تم تنفيذ عدد 250 كوبري للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 70 مليار جنيه ، لافتاً إلى أنه مستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 2500 مشروع  بأطوال 7 آلاف كيلو متر بتكلفة قدرها 30 مليار جنيه .

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الوزارة للحد من الفساد فى تنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية من (وزارة التنمية المحلية - الهيئة العامة للطرق والكباري - مديريات الطرق والنقل بالمحافظات ) بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة في نطاق المحافظة للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاّ للمواصفات الهندسية المطلوبة واستلام المشروعات التى تم تنفيذها ، ومشيراً إلى أنه فيما يخص الحفاظ علي الطرق بعد تنفيذ المرافق (إعادة الشيء لأصله) تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشيء لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على ان تتولى لجنة فنية هندسية محايدة من (الجامعة - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - وزارة التنمية المحلية - مديرية الطرق بالمحافظة ) استلام الأعمال التي تمت .

IMG-20230306-WA0007
IMG-20230306-WA0007
IMG-20230306-WA0008
IMG-20230306-WA0008
IMG-20230306-WA0010
IMG-20230306-WA0010
IMG-20230306-WA0009
IMG-20230306-WA0009
هشام امنة وزير التنمية المحلية المحافظات الإدارة المحلية مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

موضوعات متعلقة

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية مارس الجاري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

“على الجميع أن يخاف”.. جنرال أمريكي يوجه تحذيرا لـ الغرب بسبب روسيا

للأسر الفقيرة.. 5 فئات تحصل علي مساعدة شهرية.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

أزمة جديدة.. صراع داخلي كبير بين زيلينسكي وقائد الجيش يعصف بـ أوكرانيا

لأول مرة.. اليوان الصيني يوجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ننتمي لمؤسسة كبيرة.. مدرب حرس الحدود يفتح النار على التحكيم

إجلاء قسري للسكان | قوات الاحتلال تواصل هدم المنازل في القدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بلاش أكل المحاشي.. هاني الناظر يحذر من هذه العادات قبل رمضان.. وبريطاني يكتشف إصابته بسرطان المثانة بسبب إعلان

إطلالة لافتة .. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الصورة | شاهد

لن تصدق.. هذه الأخطاء تعرضك للسمنة

طريقة عمل عصاج الكبد والقوانص.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

الفرخة الحشو بـ 30 جنيها.. تاجر بالزقازيق يحارب غلاء الدواجن

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

جمد 200 ضحية بعد إنهاء حياتهم.. قصة رجل الثلج أخطر زعيم مافيا بأمريكا

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ