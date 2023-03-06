السبب صادم.. شاهد لحظات اشتعال نيران فجأة في طائرة بأمريكا

وثق مقطع فيديو لحظات صادمة لاشتعال النيران في محرك طائرة كانت متجهة من هافانا إلى مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، منذ قليل، فإن الدخان قد ملأ الطائرة التابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز بعد اصطدام محركها بطائر.

من جانبه، أصيب ركاب الطائرة الأمريكية، كان من بينهم أطفال وكبار سن، بحالة من الرعب والفزع، كما عانوا من أزمة في أقنعة الأوكسجين.

واضطرت الطائرة الأمريكية الرحلة 3923 إلى الهبوط الاضطراري في مطار خوسيه مارتي بكوبا وإجلاء الركاب الذين أصيب عدد منهم.

اشتعال طائرة



وعلق راكب يدعي ستيفن رودريجيز لشبكة NBC 6 على ما حدث مع الطائرة، قائلا: “كانت الواقعة مثل انفجار، فقد ملأت مقصورة الطائرة بالدخان، وأشعلوا إضاءة الطوارىء، قبل إجلائنا كانت عيوننا حمراء وصدرونا تحترق من الدخان”.

ولم يصب أي من الركاب البالغ عددهم 147 وطاقم الطائرة المكون من 6 أشخاص بجروح حيث تمكن الركاب من النزول بأمان من الطائرة في مطار مارتي.

وشكر ركاب الطائرة قبطانها، كما صفقوا له على قدرته على الهبوط بالطائرة.

وعلقت شركة ساوث ويست إيرلاينز لصحيفة “ميل أون لاين”: “تم نقل العملاء والطاقم بالحافلات إلى مبنى الركاب ويتم إيواؤهم في رحلات بديلة إلى فورت لودرديل، و نشيد بالإجراءات الاحترافية السريعة التي قام بها الطيارون والمضيفون لدينا في الاستجابة لهذا الحدث،كما نعتذر لعملائنا عن الواقعة السيئة ونقدم تعويضات عن ودعما إضافيا بسبب الإزعاج الذي حدث”.