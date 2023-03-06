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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكشوف وجريء.. إليسا تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

إليسا
إليسا

شاركت الفنانة إليسا، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة. 

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وتألقت إليسا، مرتديه فستان طويل ومميز باللون الفوشيا، وتميز الفستان بتصميم مختلف ومكشوف من البطن ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت إليسا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت إليسا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور إليسا

https://www.instagram.com/reel/Cpc5F7yucam/?igshid=NTdlMDg3MTY=

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