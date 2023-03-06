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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بادلها الضحك.. موقف طريف لمعجبة في حفل هاني شاكر.. شاهد

هاني شاكر
هاني شاكر

ظهر الفنان هاني شاكر، في مقطع فيديو تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من آخر الحفلات الغنائية التي أحياها. 

 

وظهر هاني شاكر، في مقطع الفيديو وهو مندمج بالغناء على المسرح، وفجأة قامت إحدى الحاضرات بالضحك بشكل عال، وصلت إليه على المسرح، وما كان رد فعله إلا أنه ضحك هو الآخر. 

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أحدث حفلات هاني شاكر

تزامنا مع عيد الحب، أحيا الفنان هاني شاكر حفل غنائى ضخم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن احتفالات عيد الحب.

وقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانية الجديدة والقديمة بالإضافة إلى أغنية فرق فى الأحساس والتى طرحها مؤخرا وقرر غنائها على المسرح لأول مرة

وحرص هاني شاكر على أن تكون إطلالته خلال الحفل متناسبة مع أجواء الاحتفال بعيد الحب حيث ارتدي بدلة كلاسيك بمنديل أحمر وسط اعجاب الكثيرين بهذا اللوك على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

 

أبرز الأغنيات التى قدمها هاني شاكر 

وقدم هاني شاكر على المسرح كل من يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك، ويحيي ، كدة برضو يا قمر”.

 

حفل هاني شاكر فى لبنان

وعاد الفنان هاني شاكر إلى القاهرة أول أمس بعد احيائه لحفل غنائى ضخم بلبنان بمناسبة عيد الحب وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه الرومانسية التى تتناسب مع أجواء الاحتفال.

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