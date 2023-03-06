عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. مرشح الرئاسة التايوانية وعدو الصين الأكبر يزور واشنطن

صدى البلد

يزور رئيس حزب سياسي تايواني صغير ومرشح الرئاسة التايوانية الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، لاطلاع المسؤولين على سياساته في حال فوزه بالمنصب، على الرغم من أن ذلك قد يكون بعيد المنال.

ويذهب المرشحون الرئاسيون التايوانيون تقليديًا إلى الولايات المتحدة قبل الانتخابات نظرًا لدور واشنطن الضخم في دعم تايوان دوليًا وضمان أمنها في مواجهة التهديدات العسكرية الصينية للجزيرة التي تعتبرها بكين أرضًا صينية "مقدسة". حسبما ذكر موقع "العربية".

وقال حزب الشعب التايواني، الذي تأسس في عام 2019 فقط، اليوم الاثنين، إن رئيسه كو وين جي سيقوم برحلة لمدة 21 يومًا إلى الولايات المتحدة تبدأ في 8 أبريل بصفته المرشح الرئاسي للحزب.

ومن المقرر أن يلتقي كو، الذي شغل منصب عمدة تايبيه لفترتين حتى تنحيه العام الماضي بسبب قيود الفترة الرئاسية، بمسؤولي وزارة الخارجية، والتحدث في جامعات من بينها جامعة هارفارد.

وأضاف الأمين العام للحزب توم تشو للصحفيين في تايبيه، "نريد أن ننتهز هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر مع الجانب الأمريكي حول وجهات نظر الرئيس كو بشأن الدبلوماسية أو العلاقات مع الصين في المستقبل".

لقد وضع الحزب نفسه على أنه يسعى إلى حل وسط بين الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، الذي يدعم بقوة سيادة تايوان، وحزب المعارضة الرئيسي الكومينتانغ، الذي يفضل تقليديًا إقامة علاقات وثيقة مع الصين.

وسعى كو إلى التواصل مع الصين عندما كان رئيسًا للبلدية، على الرغم من أنه انتقد العام الماضي الضغط العسكري الصيني خلال اجتماع افتراضي مع مسؤولي شنجهاي.

ولم يعلن الحزب الديمقراطي التقدمي ولا حزب الكومينتانغ عن مرشحيهما للرئاسة حتى الآن، على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الحزب الديمقراطي التقدمي نائب الرئيس وليام لاي، وهو أيضًا رئيس الحزب.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يناير المقبل.

الولايات المتحدة الامريكية واشنطن الحزب الديمقراطي التهديدات العسكرية الشعب التايواني أزمة تايوان الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

السعودية.. إعلان عاجل من المساحة الجيولوجية بشأن تعرض دول الخليج لزلازل مدمرة

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

أستاذ بالبحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال مدمر يوم 8 مارس..تفاصيل

ترشيحاتنا

عطل فني يضرب تويتر عالميا

بملامح غريبة.. أول تعليق من أحمد السقا بعد ظهوره فى الكبير اوى

بحضور محافظ القاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف .. مصر تحتفي بـ ليلة النصف من شعبان |صور

البحوث الفلكية: العالم الهولندي ليس متخصصا والكواكب والقمر ليس لهما علاقة بالزلازل

الرئيس التونسي يحذر من يتعمدون تعطيل وتخريب مؤسسات الدولة

هل الزلازل أحد علامات الساعة.. إمام مسجد الحسين يرد على العالم الهولندي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. ضحة على السوشيال ميديا بسبب إطلالة ياسمين رئيس .. شاهد

نتائج متضاربة وجدل علمي.. بدائل السكر تزيد من مخاطر إصابتك بأمراض القلب

اصطدام مروع لسائقي فيراري في إيطاليا.. شاهد السبب

فستان محتشم.. هبة مجدي تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

فيديو

عودة شهادات الـ18%.. موعد تجديدها واستحقاقها| شاهد

بادلها الضحك.. موقف طريف لمعجبة في حفل هاني شاكر.. شاهد

بملامح غريبة.. أحمد السقا يثير الجدل بعد ظهوره فى الكبير 7.. فيديو

هذا دليلي .. الباحث الهولندي يتنبأ بحدوث زلزال مدمر قادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ