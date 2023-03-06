مفاجأة.. مرشح الرئاسة التايوانية وعدو الصين الأكبر يزور واشنطن

يزور رئيس حزب سياسي تايواني صغير ومرشح الرئاسة التايوانية الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، لاطلاع المسؤولين على سياساته في حال فوزه بالمنصب، على الرغم من أن ذلك قد يكون بعيد المنال.

ويذهب المرشحون الرئاسيون التايوانيون تقليديًا إلى الولايات المتحدة قبل الانتخابات نظرًا لدور واشنطن الضخم في دعم تايوان دوليًا وضمان أمنها في مواجهة التهديدات العسكرية الصينية للجزيرة التي تعتبرها بكين أرضًا صينية "مقدسة". حسبما ذكر موقع "العربية".

وقال حزب الشعب التايواني، الذي تأسس في عام 2019 فقط، اليوم الاثنين، إن رئيسه كو وين جي سيقوم برحلة لمدة 21 يومًا إلى الولايات المتحدة تبدأ في 8 أبريل بصفته المرشح الرئاسي للحزب.

ومن المقرر أن يلتقي كو، الذي شغل منصب عمدة تايبيه لفترتين حتى تنحيه العام الماضي بسبب قيود الفترة الرئاسية، بمسؤولي وزارة الخارجية، والتحدث في جامعات من بينها جامعة هارفارد.

وأضاف الأمين العام للحزب توم تشو للصحفيين في تايبيه، "نريد أن ننتهز هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر مع الجانب الأمريكي حول وجهات نظر الرئيس كو بشأن الدبلوماسية أو العلاقات مع الصين في المستقبل".

لقد وضع الحزب نفسه على أنه يسعى إلى حل وسط بين الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، الذي يدعم بقوة سيادة تايوان، وحزب المعارضة الرئيسي الكومينتانغ، الذي يفضل تقليديًا إقامة علاقات وثيقة مع الصين.

وسعى كو إلى التواصل مع الصين عندما كان رئيسًا للبلدية، على الرغم من أنه انتقد العام الماضي الضغط العسكري الصيني خلال اجتماع افتراضي مع مسؤولي شنجهاي.

ولم يعلن الحزب الديمقراطي التقدمي ولا حزب الكومينتانغ عن مرشحيهما للرئاسة حتى الآن، على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الحزب الديمقراطي التقدمي نائب الرئيس وليام لاي، وهو أيضًا رئيس الحزب.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يناير المقبل.