رئيس جامعة الأزهر يتفقد نُزُلَ شباب الجامعة ويوجه بتطوير المخيم الدائم

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو هلال، مدير عام المركز الهندسي بالجامعة؛ مبنى نزل شباب الجامعة ودار الضيافة؛ حيث قام بتفقد: المطبخ، وقاعات الأنشطة والندوات، وبعض الغرف السكنية، إضافة إلى تفقد الغرف الخدمية بالمبنى كغرفة التيار الكهربائي، وغرفة المياه، ووجه فضيلته بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فرش المبنى وتجهيزه التجهيز اللازم.

كما تفقد رئيس جامعة الأزهر، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مبنى المخيم الدائم للطلاب بالجامعة، ووجه رئيس الجامعة بتطويره؛ حتى يكون داعمًا لممارسة الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر بالشكل اللائق الذي يتناسب مع مكانة جامعة الأزهر، وعلى هامش الجولة التفقدية قام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتكريم الطلاب والطالبات المتميزين في الأنشطة الرياضية بأفرعها المختلفة، ومنحهم شهادة تقدير من جامعة الأزهر، موجهًا لهم الشكر والتقدير؛ لتمثيلهم المشرف لجامعة الأزهر في جميع المحافل الرياضية داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك بحضور الأستاذ عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والأستاذة نادية عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطالبات بجامعة الأزهر، والأستاذ عمرو عبد الوهاب، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتورة نجلاء محمد عبد الجواد، رئيس النشاط الرياضي بفرع البنات.

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