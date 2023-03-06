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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بـ"النصف من شعبان" بمسجد الرءوف الرحيم بشبين الكوم

محافظ المنوفية يحتفل
محافظ المنوفية يحتفل بليله النصف من شعبان

شهد اليوم  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاحتفال السنوى الذى تنظمه مديرية الأوقاف بمناسبة  " ليلة  النصف من شعبان "  وذلك عقب أداء شعائر صلاة العشاء بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم  ، بحضور اللواء  عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية ، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم ، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي شبين الكوم وبركة السبع ، وعدد من الأئمة والدعاة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية  بالمحافظة.


بدأت فاعليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، أعقبها  كلمة وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن أهمية وفضل ليلة النصف من شعبان بما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، مشيرا إلى أن نبينا الكريم  قد اختص شهر شعبان بمزيد من العبادات والطاعات وخاصة ليلة النصف من شعبان ، فهى ليلة مباركة  تعد من أفضل ليالى التجلى والغفران والعطاء الربانى والدعاء المستجاب وترفع فيها كافة الأعمال إلى المولى عز وجل ، موضحاً الدروس المستفادة من تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام  ارضاءً  لرسولنا الكريم تكريماً له ولأمته  ولتخليد تلك الذكرى والتى  تعد من أهم الأحداث العظيمة فى التاريخ الإسلامى.

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 وطالب بضرورة اغتنام هذه الفرصة واستغلال  الليلة المباركة فى التقرب إلى الله بشتى أنواع العبادات والطاعات لنيل رضاه والفوز برحمته ومغفرته ، واختتم كلمته بالدعاء لمصرنا الحبيبة والتأكيد على وحدة الصف والإستقرار الدائم لوطننا الغالى .


ومن جانبه قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكافة القيادات التنفيذية وجموع أهالى وأبناء شعب المنوفية بمناسبة ليلة النصف من شعبان وحلول شهر رمضان المعظم ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الحبيب وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والإستقرار .

وزارة الأوقاف الدعاء المستجاب محافظ المنوفية شهر رمضان شهر شعبان مديرية الأوقاف

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