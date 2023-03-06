بهاء أبوشقة ينفي فرض رسوم على المصريين بالخارج لدعم الدولة

كشف المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، حقيقة دعوته لفرض رسوم على المصريين بالخارج لدعم الدولة، موضحا أن عنوان الموضوع الذي كان مطروحا داخل المجلس للنقاش هو سياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج ودعم المبادرات والإجراءات الخاصة بهم، ومن ثم لا يمكن أن يكون هذا العنوان متسقا مع ما يقال بشأن إثقال المصريين بالخارج بأعباء مالية جديدة.

وأضاف بهاء أبو شقة،، خلال مكالمة هاتفية برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة قومية يتعين ويجب ويلزم أن نحافظ عليهم، ومن ثم يجب أن نكون أمام مظلة قانونية حاكمة لحماية المصريين بالخارج تضمن لهم حقوقهم المالية والأدبية والحياة الكريمة الآمنة في مواجهة جهات العمل التي يعملون بها بالخارج.

حماية المصريين الدارسين بالخارج

وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أنه قصد في هذا السياق حماية المصريين الدارسين بالخارج، وهذا هو الأهم في هذا السياق، لأن ظاهرة المدارس الدولية في الخارج تقود حتما بأن خريجي هذه المدارس تسافر للدراسة بالخارج، لذا يجب أن تكون هناك منظومة من خلالها تكون الدولة على دراية بأبنائها من الدارسين ونوع الدراسة والتخصص حتى يمكن أن تستفيد منهم الدولة عند عودتهم.