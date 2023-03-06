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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يدعمون الإرهاب..تركيا تعرب عن استيائها من زيارة ميلي لسوريا

صدى البلد

استدعت الخارجية التركية السفير الأمريكي في إسطنبول جاك فليك بعد زيارة غير معلنة لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي لسوريا في نهاية الأسبوع. 

وقد التقى ميلي بالجنود الأمريكيين، في زيارة لقاعدة للجيش في شمال شرق سوريا، وقيّم جهود الجيش الأمريكي لمنع عودة ظهور الدولة الإسلامية في البلاد، التي كانت ذات يوم تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في كل من سوريا والعراق. حسبما ذكر موقع "ذا هيل".

وقامت الولايات المتحدة، بشكل عام، والبنتاجون، على وجه الخصوص، بدعم القوى الديمقراطية السورية، التي تدعي تركيا دعمها للإرهابيين.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، "يمكننا أن نؤكد أن السفير فليك ذهب للاجتماع مع وزارة الخارجية التركية".

ومن جانبه، أضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية خلال زيارته لسوريا، أنه حتى مع سقوط الخلافة الجغرافية للتنظيم في عام 2019، لا تزال هناك جيوب للتنظيم تخيم في مناطق نائية.

وتابع ميلي، "إن الوجود الأمريكي في سوريا، والذي يتضمن نشر حوالي 900 جندي، مرتبط بشكل مباشر بأمن الولايات المتحدة وحلفائها".

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