ترودو يأمربإجراء تحقيقات جديدة بالتدخل المزعوم في الانتخابات من قبل الصين

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين إنه سيعين محققًا خاصًا مستقلاً للتحقيق في تدخل الصين المزعوم في الانتخابات ، كما أعلن عن فتح تحقيقين منفصلين في التدخل الأجنبي المشتبه به.

نشرت وسائل الإعلام الكندية مؤخرًا تقارير مفصلة ، نقلاً عن مصادر استخباراتية مجهولة ، زعمت وجود مخططات تديرها الصين للتدخل في الانتخابات الكندية في 2021 و 2019.

يخضع ترودو للتدقيق منذ ظهور تلك التقارير الإعلامية وأظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الكنديين يريدون منه الرد بقوة أكبر على تدخل الصين المزعوم في الانتخابات.

وقال ترودو للصحفيين في إفادة صحفية 'سأعين مقررا خاصا مستقلا سيكون له تفويض واسع وسيقدم توصيات خبراء بشأن مكافحة التدخل وتعزيز ديمقراطيتنا'.

وقال ترودو إن المقرر سيكون 'كنديًا بارزًا' وسيكون لديه سلطة تقديم توصيات بشأن التدخل الأجنبي بما في ذلك تحقيق عام.

كما قال رئيس الوزراء إنه طلب من المشرعين في لجنة الأمن القومي بالبرلمان بدء تحقيق في التدخل الأجنبي المزعوم في الانتخابات.

وتنفي الصين كل مزاعم التدخل ، قائلة إنها لا مصلحة لها في التدخل في الشؤون الداخلية لكندا.

ستقوم لجنة البرلمانيين للأمن القومي والاستخبارات الكندية (NSICOP) ، وهي هيئة مراقبة استخباراتية ، بالتحقيق وتقديم تقارير عن نتائجها إلى البرلمان.

وأضاف ترودو أنه سيطلب من وكالة رقابة أخرى ، وكالة مراجعة الأمن القومي والاستخبارات (NSIRA) ، مراجعة كيفية تعامل وكالات الأمن القومي في كندا مع تهديد التدخل الأجنبي.

وقال رئيس الوزراء: 'ستمنحنا هذه الإجراءات معًا فهماً أفضل لما حدث في الانتخابات الأخيرة ، وكيف حاولت الحكومات الأجنبية التدخل ، وكيف استجابت الأجهزة الأمنية في كندا لخطر التدخل وكيف تدفقت المعلومات عبر الحكومة'. قال.

أقر ترودو وكبار مسؤولي الأمن الكنديين بمحاولات تدخل الصين ، لكنهم أصروا على أن نتائج الانتخابات لم تتغير. ولم يؤكدوا التقارير الإعلامية.

ذكرت صحيفة The Globe and Mail الشهر الماضي ، نقلاً عن مصادر استخباراتية ، أن الصين تفضل احتفاظ حكومة الحزب الليبرالي بالسلطة في عام 2021 على فوز حزب المحافظين.

على الرغم من الخلاف مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول العديد من القضايا ، يُنظر إلى الحكومة الليبرالية على أنها منفتحة على التعامل مع الصين ، بينما من المعروف أن المحافظين يتخذون موقفًا أكثر تشددًا ضد بكين.

أضافت الاتهامات بشأن المخططات الصينية السرية للتدخل في الشؤون الكندية طبقة أخرى من التعقيد للعلاقات الدبلوماسية المتوترة بين كندا والصين.

تصاعدت التوترات بين البلدين في أواخر عام 2018 عندما احتجزت الشرطة الكندية مديرًا تنفيذيًا لشركة التكنولوجيا الصينية هواوي تكنولوجيز ، ثم اعتقلت بكين اثنين من الكنديين بتهمة التجسس. تم إطلاق سراح الثلاثة في عام 2021.

في وقت سابق يوم الاثنين ، قالت الشرطة الكندية إنها تحقق في التقارير الإعلامية التي أشارت إلى معلومات استخبارية سرية لانتهاكات محتملة لقوانين أمن المعلومات.

وقال نائب وزير السلامة العامة الكندي شون تابر أمام لجنة برلمانية الأسبوع الماضي إن الشرطة الكندية لا تحقق في أي من مزاعم النفوذ الصيني. وأشار بيان الشرطة يوم الاثنين إلى أن تحقيقها يستهدف فقط تسريبات المعلومات.

تجري وكالة التجسس الكندية أيضًا تحقيقًا في كيفية تسريب المعلومات السرية إلى المؤسسات الإخبارية.