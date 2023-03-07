عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترودو يأمربإجراء تحقيقات جديدة بالتدخل المزعوم في الانتخابات من قبل الصين

ترودو
ترودو

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين إنه سيعين محققًا خاصًا مستقلاً للتحقيق في تدخل الصين المزعوم في الانتخابات ، كما أعلن عن فتح تحقيقين منفصلين في التدخل الأجنبي المشتبه به.

نشرت وسائل الإعلام الكندية مؤخرًا تقارير مفصلة ، نقلاً عن مصادر استخباراتية مجهولة ، زعمت وجود مخططات تديرها الصين للتدخل في الانتخابات الكندية في 2021 و 2019.

يخضع ترودو للتدقيق منذ ظهور تلك التقارير الإعلامية وأظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الكنديين يريدون منه الرد بقوة أكبر على تدخل الصين المزعوم في الانتخابات.

وقال ترودو للصحفيين في إفادة صحفية 'سأعين مقررا خاصا مستقلا سيكون له تفويض واسع وسيقدم توصيات خبراء بشأن مكافحة التدخل وتعزيز ديمقراطيتنا'.

وقال ترودو إن المقرر سيكون 'كنديًا بارزًا' وسيكون لديه سلطة تقديم توصيات بشأن التدخل الأجنبي بما في ذلك تحقيق عام.

كما قال رئيس الوزراء إنه طلب من المشرعين في لجنة الأمن القومي بالبرلمان بدء تحقيق في التدخل الأجنبي المزعوم في الانتخابات.

وتنفي الصين كل مزاعم التدخل ، قائلة إنها لا مصلحة لها في التدخل في الشؤون الداخلية لكندا.

كندا تحقق بشأن تدخل الصين في الانتخابات التشريعية 2021

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كندا الأسبوع المُقبل

ستقوم لجنة البرلمانيين للأمن القومي والاستخبارات الكندية (NSICOP) ، وهي هيئة مراقبة استخباراتية ، بالتحقيق وتقديم تقارير عن نتائجها إلى البرلمان.

وأضاف ترودو أنه سيطلب من وكالة رقابة أخرى ، وكالة مراجعة الأمن القومي والاستخبارات (NSIRA) ، مراجعة كيفية تعامل وكالات الأمن القومي في كندا مع تهديد التدخل الأجنبي.

وقال رئيس الوزراء: 'ستمنحنا هذه الإجراءات معًا فهماً أفضل لما حدث في الانتخابات الأخيرة ، وكيف حاولت الحكومات الأجنبية التدخل ، وكيف استجابت الأجهزة الأمنية في كندا لخطر التدخل وكيف تدفقت المعلومات عبر الحكومة'. قال.

أقر ترودو وكبار مسؤولي الأمن الكنديين بمحاولات تدخل الصين ، لكنهم أصروا على أن نتائج الانتخابات لم تتغير. ولم يؤكدوا التقارير الإعلامية.

ذكرت صحيفة The Globe and Mail الشهر الماضي ، نقلاً عن مصادر استخباراتية ، أن الصين تفضل احتفاظ حكومة الحزب الليبرالي بالسلطة في عام 2021 على فوز حزب المحافظين.

على الرغم من الخلاف مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول العديد من القضايا ، يُنظر إلى الحكومة الليبرالية على أنها منفتحة على التعامل مع الصين ، بينما من المعروف أن المحافظين يتخذون موقفًا أكثر تشددًا ضد بكين.

أضافت الاتهامات بشأن المخططات الصينية السرية للتدخل في الشؤون الكندية طبقة أخرى من التعقيد للعلاقات الدبلوماسية المتوترة بين كندا والصين.

تصاعدت التوترات بين البلدين في أواخر عام 2018 عندما احتجزت الشرطة الكندية مديرًا تنفيذيًا لشركة التكنولوجيا الصينية هواوي تكنولوجيز ، ثم اعتقلت بكين اثنين من الكنديين بتهمة التجسس. تم إطلاق سراح الثلاثة في عام 2021.

في وقت سابق يوم الاثنين ، قالت الشرطة الكندية إنها تحقق في التقارير الإعلامية التي أشارت إلى معلومات استخبارية سرية لانتهاكات محتملة لقوانين أمن المعلومات.

وقال نائب وزير السلامة العامة الكندي شون تابر أمام لجنة برلمانية الأسبوع الماضي إن الشرطة الكندية لا تحقق في أي من مزاعم النفوذ الصيني. وأشار بيان الشرطة يوم الاثنين إلى أن تحقيقها يستهدف فقط تسريبات المعلومات.

تجري وكالة التجسس الكندية أيضًا تحقيقًا في كيفية تسريب المعلومات السرية إلى المؤسسات الإخبارية.

نتائج الانتخابات جاستن ترودو الانتخابات التشريعية رئيس الوزراء الكندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

تطور عاجل| بشرى لعشاق الأهلي قبل مواجهة صن داونز

دعاء ليلة النصف من شعبان .. 12 كلمة تمحو ذنوبك لو كانت مثل الجبال

الفراخ بـ 60 والبانيه بـ 120 جنيها في هذا الموعد.. بشرى عاجلة بشأن أسعار الدواجن

قدامك فرصة للفجر.. دعاء واحد في ليلة النصف من شعبان للرزق والزواج وسداد الديون

فضيحة بأطفيح.. إحالة قضية صور زنوبة ونجلاء للجنايات

أسعار اليوم| تراجع 480 جنيها في الذهب و60 في البانيه.. ألحق اشتري

دعاء ليلة النصف من شعبان للأبناء .. كلمتان تحقق لك البشارة

موضوعات متعلقة

الكتلة المناهضة لأردوغان في تركيا تتعهد بإلغاء إرثه

بـ7 قذائف يستخدمها الناتو.. قوات كييف تقصف منطقتين في دونيتسك

جروسي: تنازلات إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد على المحادثات المستقبلية

ألمانيا تخطط لحظر شركتي هواوي وزد تي ايه ZTA الصينيتين

الطفل السوري سعيد: عندما رأيت رونالدو اعتقدت أنه حلم

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة بمنطقة بولان الباكستانية

وسائل إعلام سورية: سلسلة انفجارات تهز مدينة حلب

في محاولة لحل أسوأ أزمة انقطاع.. رامافوزا يعين وزيرا جديدا للكهرباء

ترشيحاتنا

اليابان تدمر صاروخًا جديدًا متوسط ​​الرفع بعد فشل محركه في الاشتعال

|أشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-3-2023

دعاء ليلة النصف من شعبان لقضاء الحوائج

هل فاتتك ليلة النصف من شعبان بأذان الفجر؟.. علي جمعة: لديك فرصة

أوكرانيا تتعهد بعدم التخلي عن باخموت وسط الهجمات الروسية المستمرة |تقرير

متفائل خير ليها.. تامر حسني يدعم البلوجر سارة بعد فقدانها البصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش لاقي يدفع الإيجار.. أمريكي يعيش في كهف لمدة 16 عاما |شاهد

تجلط الأوردة العميقة وتفاقم السيلوليت.. مخاطر ومضاعفات عملية شفط الدهون

بقيمة 250 مليون إسترليني.. تشييد أكبر مدينة مائية في مانشستر| شاهد بالفيديو

عضة في الظهر ولكمة بالوجه.. القصة الكاملة لاعتداء سعد لمجرد على فتاة فرنسية

فيديو

عضة في الظهر ولكمة بالوجه.. القصة الكاملة لاعتداء سعد لمجرد على فتاة فرنسية

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

هل تتعرض مصر لهزة أرضية قوية 8 مارس؟ .. شاهد

فضل ليلة النصف من شعبان.. 5 أفعال محظورة و3 أخرى محمودة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ