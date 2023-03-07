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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجر أحمد تستعرض جمالها أمام سيارة فارهة| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هاجر أحمد، صورتان جديدتان لها، في أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هاجر أحمد، بإطلالة كلاسيكية، تستعرض جمالها ورشاقتها أمام سيارة رولز رويس فارهة. 

أحدث أعمال هاجر أحمد 
ومن ناحية أخر تنظر الفنانة هاجر أحمد عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "أهل الكهف" وهو من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، مصطفى فهمي وصبري فواز، وهو عن رواية توفيق الحكيم بنفس الاسم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.


مسلسل "أحسن أب"
كما شاركت في مسلسل "أحسن أب" الذي حقق نجاحا كبيرا في الماراثون الرمضاني لعام 2021، وهو من بطولة: علي ربيع، إيمان السيد، هالة فاخر، محمد الصاوي، هاجر أحمد، حسام داغر، سامي مغاوري، من تأليف محمد المحمدي، وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.

مسلسل احسن اب اعمال هاجر احمد

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