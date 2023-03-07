جلسات توعوية للحماية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة بمدارس سيناء

تنفذ مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، جلسات توعوية لمشروع الحماية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمدارس إدارتي العريش وبئر العبد، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

7 مدارس

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة، إنه تم تنفيذ البرنامج لليوم الثاني على التوالي، حيث تم استهداف 7 مدارس بها 1543طالبا في 49 فصلا.

وأوضح أن تنفيذ البرنامج تضمن المدارس الرسمية بشمال سيناء، وهي الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات، ومدرسة 25 يناير الرسمية للغات، ومن مدارس ادارة العريش كل من: مدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين، ومدرسة الشهيد طارق إسماعيل الإعدادية المشتركة، ومن مدارس إدارة بئر العبد كل من: بئر العبد الإعدادية بنين، وسلمانة الإعدادية المشتركة، وبئر العبد الثانوية المشتركة.

وقامت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتنسيق والإشراف على تنفيذ الجلسات، بالتعاون مع وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، وذلك بقيادة مروة عبد العزيز، مدير إدارة الموهوبين والتطوير التكنولوجي، وبحضور خالد أبو سلمة، مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، وإيهاب الخليلي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، وحسنة الشرقاوي، منسق الصفوف الأولى.

وتهدف الجلسات إلى توعية الطلاب بمخاطر المواد المخدرة على الجسم وما يعود على الفرد والمجتمع بالسلب من تعاطي المخدرات، كما تم استعراض رأى الدين، وكذلك الآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع.