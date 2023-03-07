أميتاب باتشان يتعرض لكسر في ضلعه أثناء تصوير فيلم بجنوب الهند

عرضت فضائية العربية تقريرًا حول تفاصيل إصابة النجم الهندي أميتاب باتشان أثناء تصوير فيلمه الجديد.

وأوضحت أن نجم بوليوود العالمي أميتاب باتشان أصيب أثناء تصوير فيلمه الجديد في جنوب الهند ليضطر للبقاء في منزله من أجل التعافي.

ونشر الفنان الهندي صاحب الـ 80 عامًا أنه تعرض لإصابة في ضلعه أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي "بروجيكت k"

تمزق عضلي وكسر

وأشار تقرير "العربية"، إلى أن الإصابة أدت إلى كسر في غضروف ضلع أميتاب باتشان بالإضافة لتمزق عضلي ما اضطره للابتعاد عن التصوير والتزام الراحة.

ويعد أميتاب باتشان أحد أشهر نجوم عالم بوليود، حيث ظهر في أكثر من 200 فيلم هندي ولعب الكثير من الأدوار متميزًا بتسريحة شعره وملابسه