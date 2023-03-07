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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن تزف خبرًا سارًا للمقبلين على الحج هذا العام

الحج
الحج

أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ تلقي طلبات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج.

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وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، خلال قناة دي إم سي، أنه تم فتح باب تلقى العروض الخاصة بالحج، لهذا العام بعد قرار اللجنة الوزارة الخاصة بتنظيم رحلات الحج. 


ولفت إلى أنه تم التنسيق مع أفضل الفنادق لحجز رحلات الحج، وأن الحجز بدأ من اليوم حتى يوم 20 مارس من نفس الشهر الحالي.


وتابع :" هناك بعض الاشتراطات الخاصة لكل جمعية أهلية لـ متقدم الطلب، وأن المواطن من الممكن أن يتقدم من خلال طلب و التوقيع على استمارة، وأن هناك بوابة موحدة لتسجيل الطلبات".


وأوضح أن المواطن من الممكن أن يسجل على البوابة الموحدة لـ الحج، من خلال الرقم القومي، وأن المواطن يسدد الرسوم المطلوبة.

مفيش سن محدد


وأشار إلى أن هناك اشتراطات خاصة بسن المتقدم و أن السيدة التى لم تبلغ 45 عاما يجب أن يكون معها محرم وأن الحج مفتوح لجميع الأعمار، ومن هم أقل من 25 عامًا لـ الشباب يتطلب مع مرافق وأن كل مواطن له جه واحدة من أجل التقدم".

 


 

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