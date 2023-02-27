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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات قرعة الحج 2023

قرعة الحج 2023
قرعة الحج 2023

يبحث عدد كبير جدا من الراغبيين في أداء مناسك الحج عن الأوراق المطلوبة حال الفوز بقرعة الحج، لتقديمها بالإضافة إلي سداد تكاليف الرحلة.

 

ويقدم موقع صدي البلد، شروط حج القرعة والأوراق المطلوبة بعد الفوز به بالإضافة إلي طرق السداد والشروط الصحية التي يجب توافرها للذهاب لحج القرعة.

 

ووحدت  وزارة الداخلية، جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، والتي يخترها راغب الذهاب الي الحج وتكون ضمن، قرعة – سياحة – تضامن.

والتقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط.

 

ولن تُقبل له طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

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موعد تقديم طلبات قرعة الحج

  • وكشفت وزارة الداخلية عن انتهاء التجهيزات لتقديم طلبات قرعة الحج 2023 بداية من الثلاثاء 21 فبراير بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م.
  • ويستمر تقديم طلبات قرعة الحج حتى يوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023.
  • الأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج
  • صحيفة حالة جنائية مميكنة “فيش الحج”
  • جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) لا تقل مـدة صلاحيته عن سنة من تاريخ 1 ذو الحجة
  • صـــورة من شهادة التحصين المُعتمدة دوليًا فيروس كورونا
  • 4 صور شخصية حديثة مقاس 4× 6 بخلفية بيضاء مُدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز
  • البطاقة الصحية الخاصة بتلقي التطعيم ضد (لقاح الأنفلونزا الموسـمية، اللقاح الرباعي ACYW135 "الحمى المخية الشوكية")
  • تقديم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا  قبل موعد السفر إلى المملكة بـ 72 ساعة
  • بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم ممن هم فى سن التجنيد
  • موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم
  • تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات الحكومية
  • شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
شروط حج القرعة 2023

شروط حج القرعة 2023

  • سداد تكاليف الحج بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية من خلال طرق السداد الآلية المتعددة:-
  • بطاقة الائتمان
  • جهات التحصيل الإلكتروني
  • تقديم طلب الحج الإلكتروني أو الاتصال على مركز تلقى طلبات المواطنين على الرقم (27983000- 02)
  • لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته. 
  • ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين ( وليس العكس) 
  • شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض.
  • ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة.
  • يكون مقدم طلب حج القرعة 2023 كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية
  • وألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عامًا) 
  • أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عاما فيشترط وجود محرم شرعي لهن لا يقل عمره عن 18 عاما
  • وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن 25 عامًا) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة
  • ويشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة" وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى له.
  • يسمح بسفر المرافق لأحد الوالدين أو المحرم الشرعى (لسيدة أقل من 45 عام) الذي لم يسبق له الحج طوال حياته فى حالة تنازل أو وفاة الأصيل ممن تنطبق عليه الشروط.
  • وفى حالة تنازل أو وفاة المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عام (مقدمة الطلب) فيسمح بسفرها فى حالة استطاعتها توفير محرم بديل ممن تنطبق عليه الشروط.
الشروط الصحية شهادة تحركات فيروس كورونا أداء مناسك الحج مناسك الحج الأوراق المطلوبة وزارة الداخلية موسم الحج

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