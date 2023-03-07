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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

FBI يعرض مكافأة 50 ألف دولار للعثور على 4 أمريكان.. ما القصة؟

صور من حادث الاختطاف
صور من حادث الاختطاف

تعرض أربعة أمريكيين للاعتداء والخطف تحت تهديد السلاح في بلدة حدودية مكسيكية سيئة السمعة بعد أن اعتقد رجال العصابات أنهم مهربو مخدرات عن طريق الخطأ.

 

فيما تم نقل هذه المعلومات إلى شبكة CNN من قبل مسؤول أمريكي، الذي يعتقد أن ربما يكون قد حدد بشكل خاطئ الضحايا على أنهم مهربو مخدرات من هايتي.

صور من حادث الاختطاف

ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن مكافأة قدرها 50 ألف دولار (41500 جنيه إسترليني) للمساعدة في العثور على المسؤولين وأي معلومات قد تؤدي إلى اعتقالهم.

 

أكدت شبكة الأخبار الأمريكية، هويات الأمريكيين الأربعة وهم إريك جيمس ويليامز، وشيد وودارد ، ولاتفيا "تاي" ماكجي، وزينديل براون.

صور من حادث الاختطاف

 كشفت أسر الضحايا عن أسماء  المخطوفين الأربعة لمحطة التليفزيون بعد التعرف عليهم من خلال لقطات للحادث على شبكة CNN ، مضيفين أنهم سافروا إلى مدينة ماتاموروس شمال شرق المكسيك في حافلة صغيرة بيضاء لإجراء فحوصات طبية لسكان المدينة.

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