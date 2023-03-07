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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام صاصا في الكامب نو.. حملة دعائية لأغنيته الجديد في مباراة برشلونة

عصام صاصا
عصام صاصا

ظهرت صورة المغني المصري عصام صاصا، بإعلان أحدث أغنياته “يلا ندي للي باعنا بوسة”، خلال مباراة برشلونة في الدوري الإسباني، وذلك ضمن حملة الدعاية التي قدمتها منصة سبوتيفاي. 

 

استخدمت اللوحات الإعلانية المضيئة في ملعب Spotify Camp Nou يوم الأحد الماضي، للترويج للفنان المصري طوال المباراة، إلى جانب كل من دي لا سول و رويل  و جوريلاز. 



يُعد عصام صاصا أحد الفنانين الصاعدين الأسرع صعودًا في المنطقة مؤخرًا، حيث ارتفع عدد مرات الاستماع إلى أغنياته على سبوتيفاي، بأكثر من 4000٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. فمنذ انطلاقه أضاف جمهور صاصا أغانيه إلى 380 ألف قائمة تشغيل صنعها المستمعون. وفي عام 2022، احتل صاصا المركز السادس في قائمة Wrapped  للفنانين الأكثر استماعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستمر أغانيه الناجحة في تحقيق أعلى الأرقام على Charts Spotify في مصر.



أصبح صاصا أول فنان من المنطقة العربية يحصل على هذه المساحة الإعلانية المميزة، حيث يستمر Spotify في خلق فرص للاحتفاء بالفنانين من كافة أنحاء العالم.



وتعليقًا على ظهوره الخاص في ملعب Spotify Camp Nou، قال عصام صاصا: "اعتبر سبوتيفاي المنصة المفضلة لي خاصةً بعد أن بدأت الغناء، لأنه ساهم في انتشار إسمي حول العالم أكثر، ووضع الكثير من الأغاني الخاصة بي على القوائم المفضلة".


تجمع شراكة Spotify ونادي برشلونة بين الموسيقى وكرة القدم، مما يمنح الفنانين فرصة الظهور على مسرح عالمي في ملعب Spotify Camp Nou. 

 

 وتدعم المنصة الفنانين من خلال عرض أعمالهم على اللوحات الإعلانية المضيئة في كل مباراة واستخدام شاشات داخل الملعب لعرض أحدث إصدارات رموز الموسيقى من كافة أنحاء العالم. من الفنانين الذين سبق لهم الظهور في ملعب Lauv ;Spotify Camp Nou و Calvin Harris و Megan Thee Stallion و Fireboy DML. للاحتفال بكون دريك أول فنان يصل إلى 50 مليار استماعا، ارتدى نادي برشلونة قميص Ovo الخاص في مباراة الدوري الإسباني في أكتوبر.

عصام صاصا Spotify نادي برشلونة الدوري الإسباني حملة دعائية

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