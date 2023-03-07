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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تمويل الإرهاب.. قرار جديد بشأن معتز مطر وعبدالله الشريف

معتز مطر
معتز مطر

معتز مطر.. قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل ثاني جلسات محاكمة حمزة زوبع و معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، بإتهامات الإنضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب لجلسة 22 مايو المقبل لسماع اقوال الشهود ولإستجواب المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

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إحالة معتز مطر وآخرين للجنايات

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية المتهم فيها معتز مطر وآخرين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهما على ذمة القضية.

فيما أحالت نيابة أمن الدولة العليا معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر وحمزة زوبع و14 آخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة، لاتهامهم بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهم معتز مطر وعبد الله الشريف وناصر وزوبع و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

معتز مطر عبدالله الشريف طائرة تصوير تمويل الإرهاب اخبار المحاكم

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