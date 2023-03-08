مطبخ الخير.. شباب بني سويف يوزعون الوجبات الساخنة على غير القادرين

دشّن مجموعة من شباب مدينة بنى سويف مبادرة بعنوان «مطبخ الخير» لتوزيع وجبات من الطعام على الصائمين وغير القادرين في مناسبة ليلة النصف من شعبان.

وقال أبومالك قشطة، مؤسس المبادرة، إنه بدأ الفكرة منذ أكثر من 5 أعوام، موضحًا أن المبادرة معروفة في المحافظة وبالتحديد في شهر رمضان.

وأضاف: «كنا بنعمل المبادرة مرتين في الشهر طول السنة غير شهر رمضان».

وأشار إلى أن جهود القائمين على المبادرة ساهمت في إطلاقها هذا العام بداية من شهر رجب حتى ليلة النصف من شعبان، متمنيا استمرار المبادرة على مدار جميع أيام العام.

وأكمل قشطة: «بنسعى لمساعدة الضعفاء والمحتاجين والمساكين، وأجرينا على حالتهم بحث وهناك كشوف بأسماء المواطنين الغلابة في المنطقة العشوائية الموجودة داخل مدينة بني سويف».

وختم: «هناك اصحاب خير يشاركوننا في فعل الخير طول السنة».

وفي ليلة النصف من شعبان، ذبح القائمون على المبادرة عجلا بالكامل لطهيه وتوفير وجبات للصائمين، كما جهزوا قطعا من الحلويات ضمن الوجبة.