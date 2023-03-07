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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير الأعمال بمشروع إنشاء محور الفشن على النيل

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مركز الفشن، لمتابعة مستجدات وسير الأعمال  بمشروع محور الفشن الحر على النيل، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة، للوقوف على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل، وذلك لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس طارق الحزار رئيس هيئة الطرق  والكباري ببني سويف، محمد بكري رئيس الوحدة المحلية، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة وأعضاء المكتب الفني.

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وعقد المحافظ اجتماعا مع القائمين على تنفيذ المشروع، للوقوف على الموقف التنفيذي وتفاصيل الأعمال  والمعوقات التي قد تطرأ على سير الأعمال لإيجاد الحلول أولاً بأول لضمان سير الأعمال بنسب ومعدلات التنفيذ المحددة.

وأكد على متابعته المستمرة  من خلال الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق وكافة الجهات المعنية لتذليل أية عقبات تواجه سير الأعمال في المشروع ، خاصة فيما يتعلق بتعديل مسارات خطوط الجهد العالي وأعمال تغطية الترع والمصارف الواقعة بنطاق الأعمال وغيرها من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة في هذا الجانب.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن معدلات التنفيذ ونسبة الإنجاز في كافة مكونات المشروع ، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الجزء الخاص بكوبري الصحراوي الشرقي بطول 95 متراً إلى 97% ، فيما بلغت النسبة في أعمال كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 متراُ إلى 70% ، ووصلت نسبة التنفيذ في كوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 متراُ إلى 35 %، بينما وصلت نسبة التنفيذ لأعمال الطرق شرق النيل بطول 6.4كم إلى 43%.

وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالي للمرحلة الأولى من المشروع إلى 61 % للأعمال المنفذة والتي تضمنت أعمال الخوازيق والقواعد الخراسانية  والكمر المعدني والخرساني والهامات، والقطع الصخري ووالردم وأعمال الأساس وخراسانات الميول وغيرها  من الأعمال الفنية والإنشائية والأعمال الصناعية

وأكد المحافظ على أهمية المشروع باعتباره شرياناً للتنمية وإضافة مهمة  في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق  ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة،بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل ويعمل على ربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه  محور عدلي منصور شمالاً ومحور بنى مزار في المنيا  جنوباً، بجانب أنه يساعد في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال  إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا ، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع محور الفشن الحر " واحد من 5 محاور جار تنفيذها على النيل في الوجه القبلي" وتشرف عليه  الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل،حيث يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 متر،(2حارة مرورية بعرض"7.5متر  في كل اتجاه)، ويشمل 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على  الصحراوي الغربي) ، بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية

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بني سويف برنامج زيارة العمل التنسيق وزارة النقل محافظ بني سويف الوحده المحلية حياة كريمة

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