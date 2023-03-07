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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يجتمع باللجنة المختصة بمتابعة مشروع تطوير سوق الدهشوري

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المختصة المتابعة والإشراف على مشروع  تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف بشارع عبد السلام عارف. 

يأتي ذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وضمن خطة المحافظة والصندوق في مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع، طبقا للمخطط العام، والبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال يتم  تنفيذها على مساحة إجمالية تزيد عن  2900م،وتشمل إنشاء باكيات وفرش للخضار و باكيات للأسماك، بجانب إحلال وتجديد الأكشاك الخارجية القائمة وإضافة أكشاك  جديدة ودعم موقع السوق  بكافة الخدمات والمرافق الأساسية، والتي تشمل إنشاء غرف كهرباء، أمن وإدارة  ودورات مياه و كافتيريات ،مع عمل مداخل "بوابات" للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق،لاستيعاب كافة الباعة ،الذين تم نقلهم لموقع بديل" بشكل مؤقت "في مكان قريب من السوق، لحين إعادة تسكينهم "وفق الإجراءات المنظمة لذلك "بعد الانتهاء من تطوير السوق".

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وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة ، وتضافر جهود كافة الجهات الشريكة خاصة شركات المرافق ، لضمان انتظام سير العمل بالتوازي مع الحفاظ على سيولة الحركة وعدم تأثر الخدمات والمرافق بالمنطقة المحيطة بالسوق ،خاصة مرافق المياه والصرف والغاز والكهرباء.

وأشار إلى أن أعمال تطوير السوق تأتي ضمن الخطة المحافظة  التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التي تتسبب في أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضاري.

يذكر أن المحافظ قد وجه بتشكيل لجنة تيسير خاصة بمشروع إنشاء وتطوير السوق، والتي تتولى القيام بتذليل كافة العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ، مع تنسيق الجهود لإنهاء المشروع،مع إعداد تقرير أسبوعي عن مستجدات العمل والحلول المنفذة حيال عدد من المعوقات، ومتابعة المشروع مع التخطيط العمراني بشكل يومي للوقوف على الإجراءات المنفذة.

حضر الاجتماع كل من السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام،المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة ، المهندس إسلام حسن – منسق عرض تقرير أعمال اللجنة المختصة بمتابعة المشروع ، وعدد من مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع.

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