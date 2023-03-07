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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسبانية للتعاون الدولي: تعزيز قدرات الجهات المعنية لجعل الهجرة قوة دافعة للتنمية

صدى البلد

عقدت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورشة عمل استمرت لمدة 3 أيام في الأقصر بهدف تعزيز بناء القدرات لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر. 

واستمرت الورشة من 5 إلى 7 مارس، وكان عدد المشاركين بها 24 عضواً من أعضاء لجنة حماية الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، كما تناولت الورشة عدة مواضيع منها إجراءات التشغيل الموحدة لحماية ومساعدة الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين وضحايا الاتجار والتهريب.

ووجهت الورشة اهتمامها أيضًا إلى أدوار ومسؤوليات لجان حماية الطفل في معالجة الهجرة غير الشرعية، ودراسات الحالة العملية بشأن إدارة مسارات الهجرة، وتحديات حماية الأطفال المهاجرين.

واختتمت الورشة بحضور مونيكا جونزالس مديرة البرامج بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وخالد النقادي، رئيس وحدة الهجرة ومكافحة التهريب باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والدكتور ناصر مسلم مدير عام التنمية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ بتوزيع الشهادات على المشاركين. 

ويهدف مشروع "التعاون في حوكمة الهجرة" (CONMIGO) إلى تحسين حوكمة الهجرة في مصر وتتشرف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في مصر بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتعزيز قدرات جميع الجهات المعنية لجعل الهجرة قوة دافعة للتنمية. 

وتتناول تدريبات المشروع جميع جوانب حوكمة الهجرة بطريقة شاملة تتماشى مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامي.

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