شهر الخير.. مكافآت المؤسسات الدينية للعاملين بها قبل رمضان

كافئت المؤسسات الدينية في مصر، جميع العاملين بها، ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، حيث قررت كل مؤسسة صرف مكافآت للعاملين بها.

ووافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة قدرها 1200 جنيه خصما على بند (3) مكافأة الامتحانات بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2022-2023 لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليومية(عاملات قاعات رياض الأطفال) والمنتدبين بالمناطق الأزهرية.

أما بالنسبة للمتعاقدين على بند (2/3) أجور موسمين فيتم الخصم على بند (2/3) أجور موسمين، وذلك للعاملين المشاركين في امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة أعمال امتحانات النقل والشهادات الأزهرية.

وتأتي هذه المكافأة، نظرا لما تحقق من انضباط وبذل فيها جميع العاملين جهدا مشكورا في سبيل إنهاء أعمال هذه الامتحانات وتحقيق الكثير من الإيجابيات أهمها الحد من ظاهرة الغش مما ساهم في التعبير الواقعي عن مستوى الطلاب بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقي والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم بالأزهر الشريف، في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022-2023 والتي تمت بصورة مُرضية.

كما وافق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة وكلياتها بالقاهرة والأقاليم، والإدارات الطبية والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص؛ بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بقرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم جميعًا بالخير واليمن والبركات.

وأعلنت وزارة الأوقاف، صرف مكافأة جهود غير عادية بحد أقصى 800 جنيه للعاملين بالأوقاف بمناسبة الإعداد لشهر رمضان.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له، اليوم نظرًا لما يبذله العاملون بالأوقاف من جهود غير عادية في صيانة وفرش ونظافة المساجد، والإعداد لأنشطة الشهر الكريم من تراويح وتهجد واعتكاف وأنشطة دعوية و ملتقيات فكرية للعلماء والأئمة والواعظات ومقارئ للقرآن الكريم، فتقديرًا لهذه الجهود ودعمًا لجميع العاملين بالوزارة، تقرر صرف مكافأة جهود غير عادية بحد أقصى 800 جنيه للعاملين بمديريات الأوقاف والديوان العام وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة، على أن يتم صرفها مع بداية الشهر الكريم أعاده الله على الجميع بكل خير، وبلغنا وإياكم رمضان بكل خير.

ومن المقرر أن تصرف هذه المكافآت خلال هذه الأيام وفقا لآلية الصرف الخاصة بكل مؤسسة .