استعدادات المعاهد الأزهرية للاعتماد من جودة التعليم.. صور

يستعد عدد من المعاهد الأزهرية، في الفترة الحالية ، لزيارات فرق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وتقوم المعاهد الأزهرية، بمختلف مراحلها: روضة الأطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية الأزهرية، بمجموعة من أعمال الترميم والصيانة والتأهيل والتطوير لكل ما يحتاج إليه المعهد.
وتتضمن عملية التأهيل التطوير، الناحية المعنوية والناحية المادية، فهناك تأهيل لمبنى المعاهد الأزهرية ودهان الجدران ورفع كفاءة روضة الأطفال وتزويدها بالألعاب والأدوات التي تستخدم في عمليات الشرح.
كما يتم رفع كفاءة ملاعب المعاهد الأزهرية، وتغيير التربة بها من التربة الطينية إلى التربة الرملية.
ويولى الأزهر الشريف، اهتماما كبيرا بالمعاهد الأزهرية، حيث يقدم سنويا عدد كبير من المعاهد في ضمان جودة التعليم والاعتماد.
وصرح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن مجلس إدارة الهيئةِ القوميةِ لضمانِ جودةِ التعليمِ والاعتماد، اعتمد 50 معهدًا أزهريًا من بين المعاهد التي تمت زيارتها بالفصل الدراسي الأول للعام الدرسي 2022 /2023.
جدير بالذكر أن باقي المعاهد التي تمت زيارتها يتم فحص ملفاتها حالياً وسيصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قرارًا بشأنها فور انتهاء الفحص.
️بينما صرحت الإدارةُ العامةِ لجودة التعليم بأنه تم بفضل الله تعالى اعتماد ٥٠ معهدا بمختلف المراحل التعليمية.