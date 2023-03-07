عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. الولايات المتحدة توافق على حزمة أسلحة لليابان بـ1.4 مليار دولار

وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على بيع اليابان أنظمة إنذار مبكر ومراقبة للطائرات بقيمة نحو 1.4 مليار دولار.

وعلى جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، عن السحب الثاني والثلاثين من مخزون الأسلحة والمعدات الأمريكية لأوكرانيا، الذي بدأ منذ آغسطس 2021، بقيمة 450 مليون دولار وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لأوكرانيا.

وقال الوزير الأمريكي في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين- إن حزمة المساعدة الأمنية هذه تضمن المزيد من الذخيرة لمدافع هاوتزر وهيمارس المقدمة من الولايات المتحدة التي تستخدمها أوكرانيا بشكل فعال، بالإضافة إلى المزيد من الأنظمة المضادة للدروع ورادارات المراقبة الجوية.

وأعلن تقديم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار لدعم الجهود المستمرة لتقديم المساعدة الطارئة للحفاظ على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتشغيلها في مواجهة هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تشنها روسيا.

بعد إسقاط جسم مجهول.. بيان عاجل من وزارة الدفاع الأمريكية

وزارة الدفاع الأمريكية: على ألمانيا التخلي عن التعنت وتسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا

اليابان وزارة الدفاع الأمريكية أنظمة إنذار مبكر وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن الرئيس الأمريكي أوكرانيا جو بايدن الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أضخم نهر بالعالم.. مصر تشق «نيل جديد» بالصحراء الغربية لإنشاء الدلتا الجديدة

هيقلب تاني| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث قطار قليوب

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

عاجل| اللقطات الأولى لخروج قطار قليوب عن مساره.. فيديو

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

موضوعات متعلقة

الدفاع الإيرانية تستعرض قوتها.. وتصف السياسة الأمريكية بالفاشلة

البنتاجون يعترف: حرب أوكرانيا تستنزف مخزونات الدفاع الأمريكية والأوروبية

بعد إسقاط جسم مجهول.. بيان عاجل من وزارة الدفاع الأمريكية

وزارة الدفاع الأمريكية: على ألمانيا التخلي عن التعنت وتسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا

لن نرسل الدبابات .. وزارة الدفاع الأمريكية تصدم أوكرانيا بـ قرار مفاجئ

الدفاع الأمريكية تعلن مراقبة تطوير أسلحة كيماوية جديدة بواسطة الصين وروسيا

ترشيحاتنا

الحلوة من ألمانيا.. قصة أغلى تاكسي في إسكندرية

إصابات وحالات اختناق.. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في الخليل وبيت لحم

حكم إلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة وعند القبر بعد الدفن..دار الإفتاء ترد

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

رسميا.. الولايات المتحدة توافق على حزمة أسلحة لليابان بـ1.4 مليار دولار

توجيهات رئيس الوزراء.. صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث قطار قليوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطورات حالتها الصحية.. تفاصيل إصابة وفاء عامر

عادة تفعلها النساء تتسبب في ظهور شعر الوجه

هيرجع الشتاء تاني.. كيف تحمي نفسك من أضرار التقلبات الجوية؟

غير لائق لقوامها.. إليسا تتعرض للانتقادات بسبب فستانها| شاهد

فيديو

زلزال مدمر قادم وهذا دليلي.. فرانك هوجربيتس يتحدى الجميع بتغريدة جديدة

مواعيد وتكاليف حج القرعة لعام 2023 |شاهد

هل يحدث زلزال مدمر غدا؟.. تعليق عاجل من البحوث الفلكية

رجاء الجداوي تظهر في مسلسل رمضان 2023.. وبطل العمل يكشف الكواليس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ