بعد إسقاط جسم مجهول.. بيان عاجل من وزارة الدفاع الأمريكية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن إسقاط جسم غريب فوق ولاية ألاسكا شمال الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن الجسم الغريب تم إسقاطه بصاروخ إيه آي إم-9 سايدويندر، أُطلق من طائرة مقاتلة F-22.

وأضاف رايدر، أن الجسم الغريب الذي تم إسقاطه بحجم سيارة صغيرة ويبدو أنه غير مُجهز للمناورة، وأنه دخل المجال الجوي الأمريكي يوم أمس الخميس.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن الجسم الغريب كان يحلق على ارتفاع 40 ألف قدم عندما تم إسقاطه وكان يمثل تهديدًا محتملاً للحركة الجوية المدنية.

وكانت طائرة أمريكية أسقطت السبت الماضي منطادًا صينيًا قبالة السواحل الأطلسية بعدما حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة تخزن فيها صواريخ نووية وقاذفات استراتيجية تحت الأرض.

وعلى خلفية هذا الحادث، قرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأجيل زيارة نادرة إلى بكين كانت تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين.

من جهته، قال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي المكلف فحص المنطاد، إنه تم حتى الآن استعادة جزء من حمولته المخصصة للتجسس والأجهزة التي كانت تمده بالطاقة.

وأضاف «الأدلة التي تم استردادها وتقديمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي محدودة للغاية»، موضحا أنه يجري فحصها في مختبرات مكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو بولاية فيرجينيا.