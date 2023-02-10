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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل عملية تجسس؟.. أمريكا تسقط جسما مجهولا وتغلق الأجواء في ألاسكا

طائرات أمريكية
طائرات أمريكية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن إسقاط القوات الأمريكية جسما مجهولا طائرا حلق على ارتفاع عالي فوق ولاية ألاسكا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن هناك جسما مجهولا سقط بالقرب من الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من كندا.

وأضاف كيربي، أنه ليست هناك معلومات متوفرة في الوقت الحالي بالتواصل مع الجانب الصيني بعد سقوط الجسم المجهول بالقرب من ألاسكا، مشيرا إلى أن هناك تنبيها بوجود هذا الجسم المجهول منذ أمس الخميس.

ولفت المتحدث بأسم البيت الأبيض، إلى أن الجسم المجهول كان بحجم سيارة صغيرة، مضيفا أن هناك محاولات للحصول على الجسم المجهول بعد وقوعه في المياه الأقليمية الأمريكية.

ولم ترد معلومات عن مصدر هذا الجسم المجهول، بيما أفادت وكالة رويترز للأنباء أن عملية الاسقاط تمت عن طريق مقاتله أمريكية.

وأغلقت إدارة الطيرات الفيدرالي الأمريكية بعض المساحات في المجال الجوي فوق شمال ألاسكا لدعم عمليات وزارة الدفاع.

جاء ذلك بعد أسبوع من إسقاط القوات الجوية الأمريكية المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية، بعد أن نفذت مقاتلة أمريكية من طراز F-22 عملية الإسقاط.

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