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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الأمريكية: على ألمانيا التخلي عن التعنت وتسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا

الدبابة ليوبارد
الدبابة ليوبارد

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إنه على ألمانيا التخلي عن التعنت وتسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأضاف المسؤول العسكري، أن ألمانيا أشارت إلى إمكانية معاقبة أي دولة إذا سلمت الدبابات دون موافقتها، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد لتسليم 10 دبابات "أبرامز" لأوكرانيا للضغط على ألمانيا لتسليم "ليوبارد".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى 500 دبابة لمواجهة العملية العسكرية الروسية المتوقعة.

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بولندا تقدم طلبا لـ ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

وكان قد أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، أن ألمانيا تلقت طلباً رسمياً من بولندا للسماح لها بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

وعلى خلفية الأزمة، عقد ‏وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع أمين العام الناتو، ينس ستولتنبرج، لبحث تطورات الأحداث في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح بيستوريوس، أنه لا جديد بخصوص موقفنا من تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أننا نحتاج لوضع مسار لعملنا للوفاء بالتزامنا تجاه أوكرانيا.

وتابع وزير الدفاع الألماني: “قادرون على الاستجابة سريعا إذا كان هناك قرار بتسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا”، لافتا إلى أنه ليس هناك خلاف بشأن إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

كما أشار وزير الدفاع الألماني: “حضرنا حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار يورو”.

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