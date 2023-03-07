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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توجيهات رئيس الوزراء.. صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث قطار قليوب

قطار قليوب
قطار قليوب

حادث قطار قليوب.. تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن حادث قطار  قليوب الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عدد من  حالات الوفاة وعدد من الإصابات خرج بعضها من المستشفي بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية.

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100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث قطار قليوب

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حصول أسرة كل متوفي بسبب حادث قطار قليوب على 100 ألف جنيه، أما المصابون فأنه  في حالة العجز الكلي يتم التعامل معه مثل حالة الوفاة، إذ يحصل على 100 ألف جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بسرعة التعامل مع تداعيات حادث قطار قليوب لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع حادث قطار قليوب لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

كما وجهت القباج بشمول أسر الضحايا بكافة أنواع الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع الجمعيات الأهلية من أجل تعبئة  الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي، مقدمة خالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار قليوب.

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