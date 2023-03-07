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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مكان اصطدام قطار قليوب.. تفاصيل

جانب من الحادث
جانب من الحادث

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية مكان اصطدام قطار برصيف محطة قليوب، فيما أكد مصدر بالسكة الحديد أن القطار رقم 557 تجاوز الوقوف بمحطة قليوب، مساء اليوم، وهو ما أدى إلى التصادم بحاجز التصادم الموجود بالمحطة.

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وأضاف أن التصادم أدى لخروج العربة الأولى عن القضبان، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد ستصدر بيانا بعد قليل عن الإصابات وتفاصيل الحادث.


وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.


وتتعامل هيئة السكة الحديد الآن مع الحادث بمحط قليوب القليوبية، بعد تصادم القطار بالحاجز، مؤكدة ان التصادم كان بالحاجز وليس بقطار آخر.


من ناحية أخرى ارتفع عدد مصابي قليوب إلي 23 مصابا وحالتان وفاة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفيات المختصة.


من جانبه أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها مساء اليوم أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول  قطار ٥٥٧ /٣٠٢٧ ركاب شبرا/منوف/كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار ٥٥٠ تجاوز السائق السيما فور المغلق واستمر بالمسير مما أدي الي دخول القطار الى السكة المنتهية  بتصادم الحماية بنهاية السكة.


ونتج عن ذلك خروج  الجرار والعربة الأولى عن القضبان وعلي الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة  بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة  لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات.


هذا وقد تلاحظ أن  الاصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار  ويستقلون القطار بين العربة والجرار 
كما وجه وزير النقل  بتشكيل لجنة علي الفور برئاسة السيد المهندس نائب رئيس مجلس الادارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف علي اسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات و الحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة.

القليوبية سكك حديد مصر وزارة الصحة النيابة العامة عبد الحميد الهجان

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