رفع قرار وقف القيد| خبر سار من شوبير لجماهير الزمالك

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة بشأن أزمة قيد الزمالك.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الزمالك سيقوم بسداد مستحقات نادي الأفريقي لرفع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يوقف قيد الفريق، مشددا أن الأمر محسوم وسيتم دفع المستحقات فورا.

وأضاف شوبير أن الزمالك سيقوم أيضا بسداد مستحقات كريستيان جروس مدرب الفريق السابق وفق الاتفاق الذي تم مع جروس الموسم الماضي لدفع المستحقات.

وتابع شوبير أن الزمالك يسعي لدفع كافة المستحقات المتأخرة حتي لا يواجه أزمة جديدة.