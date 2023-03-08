هاني فرحات: فخور بتقديم احتفالية هاني شنودة بالرياض

يقام مساء اليوم على أنغام الموسيقى العربية حدثًا مميزًا وهو الليلة الغنائية "ذكريات" التي تمتلئ بإبداع الموسيقار هاني شنودة على مسرح أبوبكر سالم الذي شهد صورًا عديدة من التاريخ الفني في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويقدم الموسيقار هاني فرحات واحدة من أهم حفلات موسم الرياض الليلة، والتي عمل عليها لفترة طويلة حتى تليق بمكانة وتاريخ هاني شنودة، وفي حديثه لبرنامج الحكاية مع عمرو اديب قال فرحات أن هناك اهتمام خاص جدا من المستشار تركي آل الشيخ بهذا الحفل وطلب مني العمل عليه منذ شهرين ونصف بشرط أن تكون الموسيقى كأنه تم تأليفها بروح وحداثة اليوم مع الحفاظ على هوية وشخصية هاني شنودة وبالفعل بدات العمل فورا وكان يتابعني يوميا لمتابعة أخر المستجدات.

وستسهر العاصمة الرياض اليوم طربًا وتقديرًا لمسيرة وذكريات الموسيقار الذي تفرد بتكوين أول فرقة موسيقية في مصر وخدم الموسيقى العربية واكتشف العديد من المواهب التي رسمت اسمها في خارطة الفن، منهم الهضبة عمرو دياب، كما قدم الملك محمد منير ولحن له عددًا من الأغاني في أول ألبوماته، وغيره من نجوم الأغنية.

ويرتبط اسم الموسيقار هاني شنودة بالتلحين والتوزيع الموسيقي عبر سنوات عديدة قدم فيها الألحان لأغاني الفنانين العرب، وعمل على الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات العربية بصناعة تأثيرات تلائم القصة وتنقل السامع إلى عالم من الفن المحسوس والمبتكر.

ويتميز هاني شنودة بمفهومه الموسيقي المتجدد الذي جعله ضمن أهم الأسماء في المجال، حيث مزج إحساس الموسيقى العربية في الكلمات الغنائية وقصص الأفلام والمسلسلات وما زال أثرها وشجنها متوهجًا في الساحة الفنية.

وسيتغنى النجوم في ليلة فنية موسيقية تجمعهم بذكريات الموسيقار هاني شنودة، وهم: أحمد عدويه، ومحمد منير، وعمرو دياب، وأنغام ومنى عزيز ومي فاروق ومصطفى حجاج إضافة إلى فرقة كايروكي.

وتعد ليلة "ذكريات" من الأحداث الموسيقية التي تحتضنها المملكة ويترقبها الكثير من محبي الألحان والإيقاعات العربية والتنوع الذي حظي به الموسيقار هاني شنودة في أعماله التي قدمها طيلة السنوات الماضية.