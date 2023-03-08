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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف موقفها من إنشاء مركز دعارة قرب مقرها بأمستردام

صدى البلد

تواجه وكالة الأدوية الأوروبية، مشكلة كبيرة، بعد نقل مقرها من لندن إلى العاصمة الهولندية أمستردام، حيث يتواجد بالقرب منه منطقة مخصصة للأضواء الحمراء (تجارة الدعارة والجنس).

وحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، أوضحت الوكالة أنها تخشى "الإزعاج وانتشار تجارة المخدرات والسكارى والسلوك غير المنضبط"، وذلك بعد نقل مقرها إلى أمستردام عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت عمدة أمستردام فيمكي هالسيما، كشفت عن رغبتها في بناء "مركز جنسي" متعدد الطوابق ليحل محل منطقة الأضواء الحمراء المركزية.

وتواجه العمدة فيمكي معارضة محلية قوية لاقتراحها إنشاء المركز الجنسي الجديد، حيث ستتم ممارسة الدعارة بشكل قانوني.

وانضمت وكالة الأدوية الأوروبية إلى هذا الرفض المحلي بشأن إقامة المركز الجديد، وأكدت أن المشكلات التي تعاني منها حاليا منطقة الأضواء الحمراء، سوف تنتقل ببساطة إلى أي موقع جديد (تمارس فيه هذه الأنشطة).

تجارة المخدرات أمستردام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجنس وكالة الأدوية الأوروبية

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