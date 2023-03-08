وكيل صحة الشيوخ: يوم الشهيد سيظل محفورا في وجدان الوطن

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن شهداء الوطن سيظلون خالدون في القلوب، وأن دمائهم أصبحت رافداً ومعولا تبنى به الأوطان وتحقق به الأمن والأمان ، بعدما سطروا ملحمة في حب الوطن، وبذلوا أرواحهم في أنبل المعارك واجل الحروب الذي تجسدت فيها معانى الشرف والبطولة. والفداء من أجل مصر.

ونوه الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن دماء الشهداء، وذكرى يوم التاسع من مارس كل عام، في ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، نموذجا للتضحية وفعل المستحيل من أجل مصر والذود عن ترابها. قائلا: إن هذا اليوم سيظل محفور في وجدان هذا الوطن عنواناً لاشرف معاني التضحيه والفداء.

وتقدم وكيل صحة الشيوخ ، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وابطال القات المسلحة المصرية الباسلة جراء ما يقدمونه من تضحيات وبطولات. مشددا: أن هذا اليوم الخالد من تاريخ الوطن، سيظل نبراساً تستلهم منه روح التضحية والفداء.

وتابع د، خضير أن إعطاء الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، أولوية كبيرة ليوم الشهيد، وحرص القيادة السياسية على حضوره لمسة وفاء حقيقية من جانب الوطن. تؤكد أن مصر لن تنسى أبنائها ابدا وستظل على العهد لمواصلة الحفاظ على قوة مصر وسيادتها ووحدة وسيادة أراضيها.

واختتم بأن شهداء مصر قدموا ملحمة حقيقية بدمائهم، فداءا للوطن في سيناء وخارجها .