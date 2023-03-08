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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي والعقوبات الغربية.. تصريحات خطيرة من وزير الخارجية الإيراني في تركيا

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارة الأخير إلى تركيا.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "نحن هنا لإظهار تضامننا مع تركيا وشعبها ومنذ الساعات الأولى من كارثة الزلازل عرضنا تقديم المساعدات"، لافتا إلى أن الشراكة مع تركيا جزء رئيسي من سياستنا.

وأضاف عبد اللهيان، أن المباحثات مع الجانب التركي تطرقت إلى إيجاد حلول لملف المياه، كما تم التباحث حول التصدي لخطر الجماعات الكردية في شمال العراق، لافتا إلى أن أمن إيران هو أمن تركيا، ومكافحة أنقرة للإرهاب حق مشروع لها.

وتابع: "كما اتفقنا على إزالة العراقيل أمام التعاون التجاري بين البلدين".

وعن إسرائيل، قال عبد اللهيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على نشر المخاطر والعنف في المنطقة، لافتا إلى أن التصعيد من قبل الكيان الصهيوني يزيد التهديد وعدم الاستقرار في المنطقة.

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وعلى جانب آخر، أشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تشبه السكين الصدئ ولا قيمة لها.

وأضاف: "لا نرى تأثيرا للعقوبات الغربية علينا، وقادرون على اتخاذ تدابير بشأنها".

كما أوضح وزير الخارجية الإيراني، أن إيران ترحب بصيغة الحوار الرباعية التي تضم تركيا وسوريا وروسيا وإيران، لافتا إلى أن طهران تدعم التقارب بين تركيا وسوريا.

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