إصابة شخصين بالرصاص أثناء التصدي لمحاولة خطف طفل في مدينة نصر

أصيب شخصان بالرصاص أثناء محاولتهما إنقاذ طفل من واقعة خطف بمدينة نصر على يد سيدة وآخر ، حيث تمكن رجال الأمن من تحديدهما وضبطهما، وتبين أنهما أقدما على ارتكاب الواقعة انتقاماً من والد الطفل بسبب خلافات مالية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع صاحب ورشة مصوغات مقيم بذات الدائرة، وقرر بقيام سيدة وآخر مجهول بتسليمه مبلغا ماليا لاستثمارها فى مجال تجارة المشغولات الذهبية، وقام بردها لهما بأرباح، إلا أنهما طلبا منه دفع مبلغ مالى إضافى، ولدى رفضه قاما بتهديده بخطف نجله، 12 سنة.

وبتاريخ الواقعة، حضرا لمسكنه لمحاولة خطف نجله، إلا أن زوجته استغاثت بالأهالى، وأثناء قيام شخصين بالتدخل لمنعهما، قام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاههما، ونتج عن ذلك إصابتهما بالرصاص، ولاذا بالفرار مستقلين سيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما ربة منزل وآخر، مقيمان بمحافظة القاهرة، وتبين تواجدهما بمحافظة السويس.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بأحد الشاليهات بالسويس، وعُثر بحوزتهما على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لقيام المبُلغ بالاستيلاء على سيارة كانت بحوزة أحد المتهمين بقصد تسهيل ترخيصها، إلا أنه استولى عليها، وحال محاولتهما استردادها حدثت مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية التى نتج عنها إصابة المجنى عليهما اللذين تواجدا بمحل الواقعة لفض التشاجر.

تم بإرشاد أحدهما ضبط الطبنجة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.