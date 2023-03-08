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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين في موقف صعب.. الرئيس الروسي مهدد بالإطاحة من قائد فاجنر| تفاصيل

بوتين وقائد مجموعة
بوتين وقائد مجموعة فاجنر

يرغب قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين وأنصاره في إبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السلطة، حتى يتمكن الأول من إطلاق حملته الخاصة للقيادة في موسكو، وفقًا لأحد الخبراء.

وحسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، يشك العديد من الخبراء في أن بريجوزين ربما يحاول بناء ملفه الشخصي حتى يتمكن من إطلاق محاولة للإطاحة ببوتين في حالة هزيمة أوكرانيا لروسيا.

وقالت الخبيرة الروسية أولجا لاوتمان إن بوتين في موقف صعب، فالرئيس الروسي مهدد من قبل بريجوزين، لكن جيش موسكو لا يزال بحاجة إلى مساعدة قوات فاجنر.

وأضافت: "خلال العام الماضي، أصبح بريجوزين أكثر علنية واضطلع بهذا الدور الشعبوي. وكان يلاحق الدائرة المقربة من بوتين، بما في ذلك وزارة الدفاع".

وتابعت: "أعتقد أنه يحاول شق طريق للاستيلاء على السلطة.. بوتين عالق لأنه يحتاج إلى قوات فاجنر، وهو بحاجة إلى وزارة الدفاع".

ولفتت إلى أنه "إذا عارض بريجوزين، فهو يعلم أن ذلك سيؤدي إلى انقسام أكبر"، مؤكدة أن قائد فاجنر هو أيضًا خبير في إدارة القنوات الدعائية، وبذلك تمكن من إنشاء أتباع مخلصين للغاية ليس لديهم جميعًا أي مشاكل لدعوة بوتين إلى التنحي والإطاحة بالنظام بأكمله.

وأشارت إلى أنه يفعل ذلك من أجل الاستيلاء على السلطة، ومن المعتقد أنه في النهاية سيتحدى بوتين.

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